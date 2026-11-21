செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு: எதிர் வீட்டில் வசிப்பவர்களிடம் சிபிசிஐடி தீவிர விசாரணை
சிறுமி காணாமல் போன வழக்கில் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியான ராஜதுரை என்பவரை ரகசிய இடத்தில் வைத்து சிபிசிஐடி காவல்துறை டிஎஸ்பி வேல்முருகன் தலைமையிலான காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 21, 2026 at 9:17 PM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கில் எந்தவொரு துப்பும் கிடைக்காத நிலையில், சிறுமியின் எதிர் வீட்டில் வசிப்பவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே உள்ள ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த வடிவேலு - பவானி தம்பதியின் இளைய மகள் ஹேமலதா. இவர் கடந்த அக்டோபர் 11- ஆம் தேதி இரவு தனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடி முடித்துவிட்டு வீட்டில் படுத்து உறங்கியுள்ளார். மறுநாள் (அக்.12) காலை அவர் வீட்டில் இருந்து மாயமானார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர், பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தனிப்படைகளை அமைத்து சிறுமியைத் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனர்.
எனினும், சிறுமி கிடைக்காததால் வழக்கு சிபிசிஐடி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் 31- வது நாளாக பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் சிறுமி மாயமாகி 41 நாட்களாகியும் எந்த தடயமும் கிடைக்கவில்லை.
இதற்கிடையே, சிறுமியின் குடும்பத்தினர் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் என மொத்தம் 8 பேரின் செல்போன்களை கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் பெற்றுச் சென்றிருந்த நிலையில், அந்த செல்போன்கள் மற்றும் தொடர்புடைய வங்கி ஆவணங்களைத் தொடர்ந்து 10- வது நாளாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.21) ஆலம்பூண்டி பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள சிபிசிஐடி காவல்துறையினர், சிறுமியின் எதிர் வீட்டில் வசிக்கும் மஞ்சுளா, அவரது மருமகள் மகேஸ்வரி மற்றும் அதேபகுதியில் வசித்து வரும் அய்யப்பன் என்பவரது மனைவி பவானி ஆகியோரை அச்சிறுமி பயின்ற பள்ளியில் வைத்து சிபிசிஐடி காவல்துறை டிஎஸ்பி கீதா தலைமையிலான காவல்துறையினர், தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
அதேபோல், சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியான ராஜதுரை என்பவரை ரகசிய இடத்தில் வைத்து சிபிசிஐடி காவல்துறை டிஎஸ்பி வேல்முருகன் தலைமையிலான காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சிறுமி மாயமான வழக்கில் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் தற்போது விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இதனிடையே, நேற்று (நவ.20) சிறுமி கிடைக்க வேண்டியும், தொடர்ந்து காவல் நிலையத்தில் புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளதால், அதனை தடுக்க வேண்டியும், சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்குள்ளேயே, காவல் ஆய்வாளர் சுரேஷ் பாபு தனது மனைவி மற்றும் உறவினர்களுடன் இணைந்து கணபதி ஹோமம் நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இதுதொடர்பான காணொளியும் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.