செஞ்சி தொகுதி: மஸ்தான் கோட்டையைத் தகர்க்குமா பாமக-அதிமுக கூட்டணி?
Published : May 4, 2026 at 9:03 AM IST
செஞ்சி (விழுப்புரம்): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மிக முக்கியமான தொகுதியாகக் கருதப்படும் செஞ்சி தொகுதியின் தற்போதைய பரபரப்பான நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, செஞ்சி தொகுதி ஒரு நட்சத்திரத் தொகுதியாக மாறியுள்ளது. தற்போதைய அமைச்சரும் திமுகவின் மூத்த தலைவருமான கே.எஸ். மஸ்தான் இங்கு மீண்டும் களம் காண்பதால், இது மாநில அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள ஒரு விஐபி தொகுதியாகும்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செஞ்சி கோட்டையை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 58 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்தத் தேர்தலில் இங்கு சுமார் 82.10 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது. கிராமப்புற வாக்காளர்கள் மிக ஆர்வத்துடன் வந்து தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
கள நிலவரத்தைப் பார்க்கும் போது, திமுக வேட்பாளர் கே.எஸ். மஸ்தானுக்கும், பாமக-அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளருக்கும் இடையேதான் மிகக் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. இரு தரப்புமே தொகுதியின் செல்வாக்கை நிலைநாட்டப் பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தன.
திமுக சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள அமைச்சர் மஸ்தான், கடந்த காலங்களில் தொகுதியில் செய்யப்பட்ட சாலை வசதிகள் மற்றும் புதிய அரசு திட்டங்களை முன்னிறுத்தி வாக்கு சேகரித்துள்ளார். ஆளுங்கட்சியின் அதிகார பலம் மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட செல்வாக்கு அவருக்குப் பெரும் பலமாக உள்ளது.
பாமக-அதிமுக கூட்டணியைப் பொறுத்தவரை, வன்னியர் சமூக வாக்குகளை முழுமையாகத் திரட்டத் தீவிரமாகப் பணியாற்றியுள்ளனர். குறிப்பாக, திமுக அரசு மீதான அதிருப்தி மற்றும் உள்ளூர் விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளை மையமாக வைத்து அவர்கள் மேற்கொண்ட பிரச்சாரம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த முறை போட்டியில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தியாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் உருவெடுத்துள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய்யின் தீவிரப் பிரச்சாரம் இத்தொகுதியில் உள்ள இளைஞர்களின் வாக்குகளைப் பெருமளவில் கவர்ந்துள்ளதால், இது திமுக மற்றும் பாமக-அதிமுக கூட்டணியின் வெற்றி வாய்ப்பைப் பாதிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.
கடந்த 2016 மற்றும் 2021 தேர்தல்களில் இத்தொகுதியில் திமுகவின் மஸ்தான் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றார். குறிப்பாக 2021-ல் அவர் சுமார் 35,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாகை சூடினார். அந்தத் தொடர் வெற்றியை இந்த முறையும் அவர் தக்கவைப்பாரா என்பதுதான் தற்போதைய கேள்வி.
அதேபோல், நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் பிற வேட்பாளர்களும் கணிசமான வாக்குகளைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக விவசாயப் பிரச்சனைகளும், செஞ்சி பகுதிக்கான பிரத்யேகத் தேவைகளும் இத்தொகுதியின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியக் காரணிகளாக இருக்கும்.
முடிவாக, செஞ்சி தொகுதியில் நிலவும் இந்த விறுவிறுப்பான மும்முனைப் போட்டியில் யார் முந்தப்போகிறார்கள் என்பது இன்று மாலை வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளின் மூலம் உறுதியாகிவிடும்.