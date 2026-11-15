ஆரோவிலுக்கு வருகை தந்த ஜெர்மன் தூதர் - இந்தியா, ஜெர்மனி இடையே கல்வி, கலாச்சார ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த புதிய செயல் திட்டம்
ஆரோவிலில் டிசம்பரில் நடைபெறும் இலக்கிய திருவிழாவில், ஸ்ரீஅரவிந்தரின் கவிதைகளையும் ஜெர்மன் சிந்தனையாளர்களின் சிறந்த படைப்புகளையும் இணைத்துக் கொண்டாடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 5:56 PM IST
விழுப்புரம்: இந்தியாவுக்கான ஜெர்மன் தூதர் ஜாஸ்பர் வீக், சென்னையில் உள்ள ஜெர்மன் துணைத் தூதரகத்தின் தூதர் மைக்கேல் ஹாஸ்பர் ஆகியோர், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள சர்வதேச நகரமான ஆரோவிலுக்கு வருகை தந்தனர்.
இந்த பயணத்தின்போது, இந்தியா, ஜெர்மனி இடையே கல்வி, கலாச்சாரம் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, ஜெர்மன் தூதர்களை ஆரோவில் அறக்கட்டளையின் சிறப்புப் பணி அதிகாரி ஜி.சீதாராமன், நகர மேம்பாட்டுக் குழு உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
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அதைத்தொடர்ந்து, ஜெர்மன் தூதர்கள், ஆரோவில் நகர மேம்பபாட்டுக் குழு உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் பங்கேற்ற கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், ஆரோவில் அறக்கட்டளையின் செயலாளரும், குஜராத் அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளருமான ஜெயந்தி எஸ்.ரவி காணொளி வழியாக கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது, ஒற்றுமை, ஒருங்கிணைந்த யோகா ஆகியவற்றுக்கான உலகளாவிய சோதனைக் களமாக ஆரோவில் திகழ்கிறது என்று அவர் கூறினார்.
அதைத் தொடர்ந்து, கூட்டத்தில் பேசிய நகர மேம்பாட்டுக் குழு மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள், கேலக்ஸி பெருந்திட்டம் குறித்த விளக்கம் அளித்தனர். அப்போது, 4.4 கி.மீ. கிரவுன் சாலைப் பணிகள் 98% நிறைவடைந்துள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். விரைவில் வர இருக்கும் நகர மண்டபம், மார்னிங் ஸ்டார் மகளிர் நல மையம், மக்கள் ஒற்றுமைக்கான சர்வதேச ஆராய்ச்சி மையம் ஆகியவை குறித்தும் கூட்டத்தில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
ஆரோவிலில் செயல்படும் 150 உற்பத்தி மற்றும் சேவைப் பிரிவுகள், 700 குறு நிறுவனங்கள், சோலார் கிச்சன், ஸ்வரம் இசைக்கருவி மையம் ஆகியவற்றை குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
சம்ஸ்கிருதம் மற்றும் வேத இலக்கிய ஆய்வில் ஜெர்மனியின் பாரம்பரியத்தை நினைவுகூர்ந்த ஜெயந்தி எஸ்.ரவி, பல முன்மொழிவுகளை முன்வைத்தார். குறிப்பாக, வரும் டிசம்பரில் நடக்கும் ஆரோவில் இலக்கியத் திருவிழாவிலும், பாரத் நிவாஸ் கலை நிகழ்ச்சிகளிலும் ஜெர்மன் எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், இசைக்கலைஞர்கள் ஆகியோர் பங்கேற்க வேண்டும் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
அந்த நிகழ்ச்சியில், ஸ்ரீஅரவிந்தரின் கவிதைகளையும் ஜெர்மன் சிந்தனையாளர்களின் சிறந்த படைப்புகளையும் இணைத்துக் கொண்டாடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான உள்ளுறைப் பயிற்சி, பரிமாற்றத் திட்டங்கள், சினிமா பாரடிசோவில் ஜெர்மன் சினிமா திரையிடல்கள், விளையாட்டுப் பயிற்சியில் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்தும் முன்மொழியப்பட்டன.
பின்னர் தூதர் குழுவினர், மாத்ரி மந்திர், அதன் தோட்டங்கள், திறந்தவெளி அரங்கம், மாத்ரி மந்திர் ஏரித் திட்டத்தைப் பார்வையிட்டனர்.
ஆரோவிலின் நீண்டகாலப் புரவலரான ஜெர்மன் தொழிலதிபர் மைக்கேல் போங்கேவுடனும் அவர்கள் கலந்துரையாடினர். மாத்ரி மந்திர் பணிகள், கடல்நீரை குடிநீராக்குவது, கிரவுன் சாலை, தொழிற்பேட்டையில் அமையவுள்ள ஆடைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு அவர் பங்காற்றி உள்ளார்.
கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில், 1990-களின் தொடக்கத்தில் ஆரோவிலுக்கு மாணவராக வந்ததை நினைவுகூர்ந்த ஜெர்மன் தூதர் ஜாஸ்பர் வீக், நகரத்தின் வளர்ச்சியைக் கண்டு வியப்படைந்தார். டிசம்பரில் மீண்டும் ஆரோவிலுக்கு வருகை தர திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.