தூயமல்லி அரிசி, கவுந்தபாடி நாட்டு சர்க்கரைக்கு புவிசார் குறியீடு - தமிழக அரசு தகவல்

சோழவந்தான் வெற்றிலை, பண்ருட்டி முந்திரி, விருதுநகர் சம்பா வத்தல், ராமநாதபுரம் சித்திரைக்கார் அரிசி, புளியங்குடி எலுமிச்சை, தூயமல்லி அரிசி, கவுந்தம்பாடி நாட்டு சர்க்கரை உள்ளிட்ட 9 வேளாண் பொருட்களுக்கு இதுவரை புவிசார் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

December 4, 2025

2 Min Read
சென்னை: தமிழ்நாட்டுக்கே உரித்தான தூயமல்லி அரிசி, கவுந்தபாடி நாட்டு சர்க்கரை உள்ளிட்ட 9 வேளாண் விளைப்பொருட்கள் புவிசார் குறியீட்டை பெற்றுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

புவிசார் குறியீடு (GI) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை சேர்ந்த தனித்துவமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்கும் ஒரு அடையாளம் ஆகும். உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில், பல்வேறு வேளாண் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டாலும், குறிப்பிட்ட பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள், அவை உருவாகும் இடத்தின் காரணமாக அவற்றின் சுவை, தரம் போன்ற சிறப்பு குணங்களைக் கொண்டு தனித்துவமானதாக விளங்குகின்றன. அந்த பொருட்கள் அவை உருவாகும் இடத்தின் சிறப்பு குணங்களை கொண்டதாகவும் திகழும்.

இத்தகைய தனித்துவமான குணங்களால், அப்பொருட்கள் சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவில் நற்பெயரை பெற்றுள்ளது. வேளாண், உணவு, கைவினைப் பொருட்கள், இயற்கை பொருட்கள் என பல்வேறு வகைகளுக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்படுகிறது. இதனால், வேளாண் பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் மதிப்பினை உயர்த்தி, கூடுதல் விலைபெற்று உழவர்களின் நலன் காக்கப்படவேண்டும் என்ற நோக்கில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் தனித்துவம் கொண்ட வேளாண் பொருட்களை கண்டறிந்து அவற்றுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறும் பொருட்டு, 2021-22 ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு, வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறை மூலம் புவிசார் குறியீடு பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதலாக சோழவந்தான் வெற்றிலை, பண்ருட்டி பலாப்பழம், பண்ருட்டி முந்திரி, விருதுநகர் சம்பா வத்தல், ராமநாதபுரம் சித்திரைக்கார் அரிசி, புளியங்குடி எலுமிச்சை, செட்டிக்குளம் சின்ன வெங்காயம், சேலம் கண்ணாடி கத்திரி, தூயமல்லி அரிசி, கவுந்தபாடி நாட்டுச் சர்க்கரை, அரசம்பட்டி தென்னை, கிருஷ்ணகிரி பன்னீர் ரோஜா, பேராவூரணி தென்னை, மூலனூர் குட்டை முருங்கை, சாத்தூர் வெள்ளரி, வீரமாங்குடி அச்சுவெல்லம், விளாத்திகுளம் மிளகாய், கோட்டிமுளை கத்திரி, மதுரை செங்கரும்பு, கருப்பு கவுனி அரிசி, ஆண்டார்குளம் கத்திரி, விருதுநகர் அதலைக்காய் உள்ளிட்ட 41 வேளாண் பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற தமிழ்நாடு மாநில வேளாண்மை விற்பனை வாரியம் மூலம் விண்ணப்பிக்கப்பட்டது.

அதில், சோழவந்தான் வெற்றிலை, பண்ருட்டி பலாப்பழம், பண்ருட்டி முந்திரி, விருதுநகர் சம்பாவத்தல், ராமநாதபுரம் சித்திரைக்கார் அரிசி, புளியங்குடி எலுமிச்சை, செட்டிக்குளம் சின்ன வெங்காயம், தூயமல்லி அரசி மற்றும் கவுந்தம்பாடி நாட்டு சர்க்கரை ஆகிய 9 வேளாண் பொருட்களுக்கு இதுவரை புவிசார் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ளது.

தூயமல்லி அரசி

தூயமல்லி அரசி பாரம்பரிய மற்றும் வெள்ளை நிறத்தில் உள்ள தானிய வகை ஆகும். இது பார்ப்பதற்கு மல்லிகை மொட்டு போன்று இருப்பதால் தூயமல்லி அரசி என பெயர் பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்த அரிசியில் இரும்பு மற்றும் சுண்ணாம்பு சத்து, வைட்டமின் ஏ, பி போன்ற ஊட்டச்சத்து நிறைந்துள்ளது. பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த இந்த அரசி, மன்னர்களால் விரும்பி உண்ணப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

கவுந்தம்பாடி நாட்டு சர்க்கரை:

ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு அருகே உள்ள கவுந்தம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அதிகளவில் கரும்பு சாகுபடி செய்யப்பட்டு, இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த சர்க்கரை. ரசாயனம் மற்றும் நஞ்சு இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுவதே இதன் சிறப்பாக உள்ளது. இதனால், இரும்பு சக்தி அதிகரிக்கவும், ஜீரணத்திற்கும் உதவுகிறது. குறிப்பாக, அப்பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் நாட்டு சர்க்கரையை மூட்டை மூட்டையாக கொண்டு வந்து ஏலம் விடுவார்கள்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

