ETV Bharat / state

‘தமிழக மக்கள் கழகம்’ - அஜித் குமாருக்காக காத்திருக்கும் பொதுச்செயலாளர் பதவி

எங்களுக்கு பிறகு புதிதாக அஜித்தின் பெயரை சொல்லி அவரது ரசிகர்கள் கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டாம் என தமிழக மக்கள் கழகத்தின் மாநில தலைவர் ஆவித் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கட்சி சார்பில் வைக்கப்பட்ட பேனர்
கட்சி சார்பில் வைக்கப்பட்ட பேனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 2:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கள்ளக்குறிச்சி: நடிகர் அஜித் குமாருக்காக மாநில பொதுச்செயலாளர் இடத்தை காலியாக வைத்துள்ளோம்; அவர் அரசியலுக்கு வந்தால் அந்த இடத்தை சமர்பிப்போம் என தமிழக மக்கள் கழகத்தின் மாநில தலைவர் ஆவித் கூறியுள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியைத் தொடங்கிய விஜய், பின்னர் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார். தற்போது, ஆதரவு கட்சிகளின் ஒத்துழைப்புடன் அவர் ஆட்சி நடத்தி வருகிறார். விஜய்யின் இந்த வெற்றி பல தமிழ் சினிமா பிரபலங்களை அரசியலுக்கு வர உத்வேகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள எலவனாசூர்கோட்டை என்ற இடத்தில் நடிகர் அஜித்குமாரின் ரசிகர்கள் ஒன்று சேர்ந்து 'தமிழக மக்கள் கழகம்' என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கியுள்ளனர். இக் கட்சியின் கொடி மற்றும் பெயர் அறிமுக விழாவே நேற்று (செப்டம்பர் 20) கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்றது.

அப்போது பேசிய தமிழக மக்கள் கழகத்தின் மாநில தலைவர் ஆவித், "தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அஜித் ரசிகர்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த கட்சியைத் தொடங்கியுள்ளோம். அஜித் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என நாங்கள் விரும்புகிறோம்.

அவர் அரசியலுக்கு வருவதாகவோ, இந்த கட்சியை ஆரம்பிக்கவோ சொல்லவில்லை. ரசிகர்களாகிய நாங்கள் தான் ஆரம்பித்தோம். அவருக்காக மாநில பொதுச்செயலாளர் என்ற இடத்தை காலியாக வைத்துள்ளோம். அஜித் அரசியலுக்கு வந்தால் அந்த இடத்தை சமர்பிப்போம். இல்லாவிட்டால் நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அஜித்தின் ரசிகர்களாக இருந்து பயணிப்போம்.

38 மாவட்டங்களில் உள்ள ரசிகர்கள் ஒன்றுகூடி இந்த கட்சியில் இணைந்துள்ளனர். எங்களுக்கு பிறகு புதிதாக அஜித்தின் பெயரை சொல்லி அவரது ரசிகர்கள் கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒரு தாய் பிள்ளையாக தமிழக மக்கள் கழகம் என்ற பெயரில் செயல்பட வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

இதையும் படிங்க: ‘தாத்தாவை போல நடிக்க வேண்டும்’ - சிவாஜி கணேசன் பேரன் தர்ஷனின் ஆசை இதுதான்!

25,30 ஆண்டுகளாக ரசிகர்களாக இருந்து மக்களுக்கு என்ன செய்தோமோ, தற்போது அரசியல் கட்சி தொடங்கி அந்த சேவையை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அரசியலில் களமிறங்கியுள்ளோம். மக்களுக்கு எந்த விதத்திலும், பாதிப்பு வராதவாறு நாங்கள் செயல்படுவோம்.

தமிழக மக்கள் கழகத்தின் நோக்கம் மற்ற கட்சிகளை எதிர்ப்பதோ, அவதூறாக பரப்புவதோ, போட்டிப் போடுவதோ இல்லை. இதற்காக கட்சி ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. இந்த கட்சியை ஆரம்பித்த நோக்கம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பொதுச்சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே ஆகும். அவர்கள் எந்த விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டாலும் கட்சி நிர்வாகிகள் அங்கு சென்று சேவை செய்வார்கள்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

அஜித் ரசிகர்கள் கட்சி
TAMILAGA MAKKAL KAZHAGAM
AJITH FANS NEW PARTY
தமிழக மக்கள் கழகம்
AJITH PARTY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.