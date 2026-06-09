EXCLUSIVE: 52 வயதில் எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை படைத்த ஜெமினி கணேனின் பேத்தி
மலைகளில் ஏறி நான் பயிற்சி எடுக்கவில்லை. வீடு மற்றும் மருத்துவமனையின் மாடிப்படிகளில் ஏறுவது, மேம்பாலத்தில் ஏறுவது ஆகியவற்றின் மூலம் பயிற்சி எடுத்தேன் என்று டாக்டர் பிரியா செல்வராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : June 9, 2026 at 10:40 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
மறைந்த நடிகர் ஜெமினி கணேசனின் பேத்தி டாக்டர் பிரியா செல்வராஜ், எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை படைத்துள்ளார்.
டாக்டர் பிரியா செல்வராஜ், சென்னையில் உள்ள பிரபல மருத்துவமனையின் இயக்குநராக உள்ளார். மூத்த கருத்தரிப்பு சிகிச்சை நிபுணரான இவர், தனது 52வது வயதில் எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் ஏழு மாதங்களில், 8,000 மீட்டர் உயரமுள்ள இரண்டு சிகரங்களை ஏறிய 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதல் இந்திய பெண்மணி என்ற பெருமையை இவர் பெற்றுள்ளார்.
தனது பயண அனுபவம் குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அவர் சிறப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார். அப்போது, அவர் கூறுகையில், "எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைவது கடினமான இலக்காக இருந்தாலும் மன உறுதி, ஆன்மிக ஈடுபாடு ஆகியவற்றை முன்வைத்து இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டேன். இந்த பயணம் சவால் நிறைந்ததாக இருந்தது. தீவிர பயிற்சி மற்றும் குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பு காரணமாக இது சாத்தியமானது.
வீட்டில் இருந்தபடி பயிற்சி
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டுதான் எனக்கு மலையேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து நான் 4 ஆண்டுகளாக பயிற்சி மேற்கொண்டேன். எனது பயிற்சி, எனது வீடு மற்றும் மருத்துவமனையில் மட்டுமே இருந்தது. மலைகளில் ஏறி நான் பயிற்சி எடுக்கவில்லை. வீடு மற்றும் மருத்துவமனையில் மாடிப்படிகளில் ஏறுவது, மேம்பாலத்தில் ஏறுவது ஆகியவற்றின் மூலம் நான் பயிற்சியை மேற்கொண்டேன். இதனால், 45 நாட்களில் இதுபோன்ற ஒரு பெரிய மலையில் ஏறும் பயிற்சிக்கு உதவியாக இருந்தது.
மலையேறும்போது பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டேன். தினந்தோறும் 12 முதல் 13 மணி நேரம் வரை மலையேறினேன். இதனால் 8 நாட்களில் மலையை ஏறி சாதனை படைத்துள்ளேன். நாங்கள் 6 பெண்கள், 6 ஆண்கள் என மொத்தம் 12 பேர் பயணத்தை தொடங்கினோம். எவரெஸ்ட் சிகரம் ஏறும்போது ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட பல்வேறு சவால்களை சந்தித்தோம். ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களையும் எடுத்துச் சென்றோம்.
எவரெஸ்ட் மலைச் சிகரத்தில் ஏறுவதற்கு அங்குள்ள நிறுவனம் உறுதுணையாக இருந்தது. மலையேறும் போது அங்குள்ள நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தாலும், ஒவ்வொரு நிலையையும் அடையும் பொழுதும் மிகுந்த சவால் நிறைந்ததாகவே இருந்தது. மலை ஏறும்போது ஒவ்வொரு நிலைக்கு ஏற்ப உடைகள் அணிய வேண்டும். அந்த உடைகளை அணிந்து கொண்டுதான் அந்தந்த தட்பவெப்ப நிலையில் சென்றேன்.
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எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைந்து விட்டு திரும்பி வரும்போது நேபாளத்தின் தலைநகர் காட்மாண்டிற்கு வரும்போது என் உடல்நிலையில் மாற்றம் தெரிந்தது. அங்கிருந்து சென்னை வந்த பிறகு உடல் வலியையும், வெப்பத்தையும் உணர்ந்தேன். நான் தொடர்ந்து பயிற்சி எடுத்ததால் உடலில் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறேன்.
விபத்தில் சிக்கி மறுபிறவி எடுத்தேன்
எனக்கு அளிக்கப்பட்ட பயிற்சியும் என் வாழ்க்கை முறையும் எனக்கு மிகவும் உதவியாக அமைந்தது. எவரெஸ்ட் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு வந்த பிறகு தற்போதும் இரவு நேரத்தில், மலையேறுவது போன்று கனவுகள் வருகின்றன. எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சியை அடைந்து விட்டு திரும்பி வரும்போது தவறி கீழே விழுந்தேன். எனக்குப் பயிற்சி அளித்தவர்கள் உடனடியாக என்னை மீட்டனர். எனது வழிகாட்டி, பாதுகாப்பு ரோப்பை அணிய சொல்லி இருந்தார். அதனை நான் அணியாவிட்டால் தற்போது உயிருடன் இருந்திருக்கமாட்டேன். தற்போது நான் மறுபிறவி எடுத்ததாக உணர்கிறேன். கீழே விழுந்தபோது கையில் லேசான காயம் ஏற்பட்டது.
இளம் தலைமுறையினருக்கு அறிவுரை
தற்போதைய இளம் தலைமுறையினர் வீட்டில் அடைந்துகொண்டு செல்ஃபோனில் மூழ்கியுள்ளனர். அவ்வாறு இல்லாமல், அவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்து தங்கள் உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்" என்று மருத்துவருக்கே உரிய பாணியில் அறிவுரை கூறி முடித்தார் டாக்டர் பிரியா செல்வராஜ்.