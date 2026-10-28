ஜெம் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான வங்கி கணக்குகள் முடக்கம் - எஸ்.ஐ.டி அதிரடி
ஜெம் வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா வெளிநாடு செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில் அவருக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 8:42 AM IST
சென்னை: சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணி மற்றும் அவரது நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்குகளை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் முடக்கியுள்ளனர்.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய நபர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அதில், ஜெம் வீரமணி கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.
மேலும், இந்த வழக்கில் இதுவரை மொத்தம் 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடம் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய நிதிப் பரிமாற்றங்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வரும் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர், ஜெம் வீரமணியின் வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் அவரது நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, வழக்கின் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்தும், பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்ற விதம் குறித்தும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், ஜெம் வீரமணியிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சிறுமிகளுக்குச் சாக்லேட்டுகள் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களைக் கொடுத்து, அவர்களுக்கு பாலியல் ரீதியாகத் தொல்லை அளித்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்பான விவரங்கள் தெரியவந்துள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில், வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா கடந்த வாரம் சிங்கப்பூர் செல்ல முயன்றபோது, சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வைத்து சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர், அவரை தடுத்து நிறுத்தினர். பின்னர் அவரிடம் ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கில், விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
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அப்போது அர்ச்சனாவிற்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரணைக்கு அஜராகுமாறு அர்ச்சனாவிற்கு எஸ்.ஐ.டி தரப்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில், உடல் நலக்குறைவு காரணமாக ஆஜராக முடியாது என்று அவரது வழக்கறிஞர் சார்பில் கடிதம் அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, அர்ச்சனா வெளிநாடு செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில் அவருக்கு எதிராகக் காவல்துறையினர், லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர், விசாரணையை விரைந்து முடித்து, விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.