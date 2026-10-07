போக்சோ வழக்கு விசாரணை: சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணியால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானவர்கள் எஸ்ஐடி போலீசாரிடம் தொடர்ந்து புகார் அளித்து வரும் நிலையில், வீரமணி மீது இதுவரை 5 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : October 7, 2026 at 3:36 PM IST
சென்னை: சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருக்கும் ஜெம் வீரமணி சென்னை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹம் மற்றும் கணேசன் ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கை விசாரிப்பதற்கு பெண் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஜெம் வீரமணியால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானவர்கள் எஸ்ஐடி போலீசாரிடம் தொடர்ந்து புகார் அளித்து வரும் நிலையில், வீரமணி மீது இதுவரை 5 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், ஜெம் வீரமணி இன்று சென்னை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். இதனால் நீதிமன்றத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.