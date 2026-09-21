'ஜெம்' வீரமணி விவகாரம் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தெரியாமல் நடந்திருக்காது- அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு
ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி விவகாரத்தில், தயவு தாட்சண்யம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 21, 2026 at 4:01 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி விவகாரம், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தெரியாமல் நடந்திருக்காது என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில், தமிழ்நாடு மேற்கூரை சூரியசக்தி மானியத் திட்டத்தை, எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தொடங்கி வைத்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை வீடுகளுக்கான திட்டத்தில் சேர்க்க முடியாது. சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூன்று கிலோ வாட் மின்சாரம் போதாது. மேற்கூரை சூரியமின் உற்பத்தி பயன்பாட்டுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே பாலிசி தான். அடுக்குமாடி குடியிருப்பை பொருத்தவரை ஒட்டுமொத்த குடியிருப்புக்கு என கொடுக்க முடியாது. தனிப்பட்ட மின் மீட்டர்களுக்குத் தான் ஒதுக்கப்படுகிறது.
உப்பூர் அனல் மின் திட்டம்
உப்பூர் அனல் மின் திட்டத்தை பொருத்தவரை, அங்கு 6 ஆண்டுகளாக பணிகள் எதுவும் நடைபெறாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. அரசியல் காரணமா என்று தெரியவில்லை. உப்பூர் அனல் மின் நிலையத் திட்டத்தில் ரூ.1500 கோடி செலவில் கட்டுமானப் பணிகள் முடிந்துள்ளன. பெல், ஐஐடி நிறுவனங்களின் மூலம் ஆய்வு செய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
அங்கு ரூ.5,900 கோடி முதலீடு செய்து, அதற்கான வங்கி கடன் பெற்று வட்டி என ரூ.10 ஆயிரம் கோடியை செலவிட்டுள்ளோம். 90 சதவீத சிவில் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. மீண்டும் பணிகளை தொடங்கினால் ரூபாய் 15 ஆயிரம் கோடியாவது தேவைப்படும். நடைபெற்றுள்ள பணிகள் மற்றும் கிடப்பில் உள்ள பணிகள் குறித்து ஆராய்ந்து வருகிறோம். 2 மாதங்களில் முடிவெடுத்து அறிவிப்போம்.
மின் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க வேறு மாநிலத்தில் இருந்து நாம் மின்சாரத்தை வாங்கி வருகிறோம். மின்சாரம் பகிர்மானத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. கேபிள் போன்ற பிரச்சனைகளையும் சரி செய்து வருகிறோம். இரவு நேர ரோந்து பணிகளை அதிகரித்து உள்ளோம்.
பருவமழை காலத்தில் வரும் பிரச்சனைகளை தடுக்க மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே மிகவும் தாழ்வாக அமைக்கப்பட்டிருந்த டிரான்பார்மர் பெட்டிகளை உயரமான இடத்தில் வைக்கும் பணிகளை தொடங்கிவிட்டோம். இந்த மாதத்திற்குள் அந்த பணிகள் முடிவடைந்துவிடும்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், கொளத்தூர் மக்களுக்கு நன்றி சொல்லி தனது அரசியலுக்கு end card போட்டுள்ளார். என்ன விமர்சனங்கள் வந்தாலும் ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களை எடுத்துக்கொண்டு பணி செய்யத்தான் நாங்கள் இருக்கிறோம்.
'ஜெம்' வீரமணி விவகாரம்
முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில், சட்டம்- ஒழுங்கு பராமரிப்பு, முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கட்டுப்பாட்டில்தான் இருந்தது. அவருக்கு நன்கு தெரிந்தவர் தொழிலதிபர் 'ஜெம் கிரானைடஸ்' தொழிலதிபர் வீரமணி. ஆதாரங்கள் இருந்தும் யார் சொல்லி நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்தார்கள்? முந்தைய திமுக ஆட்சியில் ஏன் மூடி மறைக்கப்பட்டது?
பொள்ளாச்சி பாலியல் சம்பவம் போன்று பெரிய அளவில் பிரச்சனை நடந்துள்ளது. தலைநகர் சென்னையில் இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நடந்துள்ளது. யார் யாரிடம் பணம் வாங்கி கொண்டு தப்பிக்கவிட்டார்கள்? ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணியை தப்பிக்கவிட்டது யார்? திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இதற்கு பதில் சொல்லியாக வேண்டும் .
அவர், கொளத்தூர் மக்களுக்கு நன்றி சொல்லி, தனது அரசியல் பயணத்திற்கு எண்ட் கார்டு போடுவதெல்லாம் வேண்டாம். ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி விவகாரத்தில், தயவு தாட்சண்யம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தி இருக்கிறார். யாராக இருந்தாலும் இந்த விவகாரத்தில் 100 சதவீதம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
திமுக ஆட்சியில் வேண்டுமென்றால் பணம் கொடுத்து தப்பித்துவிடலாம். ஆனால், இந்த ஆட்சியில் அது நடக்காது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு தெரியாமல் இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அவருக்கு தெரியாது என்றால் அவர் முதலமைச்சர் பதவிக்கு பொருத்தமானவர் அல்ல.
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வரும் இடைத்தேர்தலில் மக்களின் கை, காலில் விழுந்தாவது திமுகவை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார். அவர் கடைசி ஆயுதத்தை பயன்படுத்த சொல்கிறார். தங்களின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சியில் செய்ததை சொல்லி வாக்கு கேட்டால் போடமாட்டார்கள். திமுக கொடியை காட்டினாலும், உதயசூரியன் சின்னத்தை காட்டினாலும் மக்கள் ஓட்டு போடமாட்டார்கள். உதயநிதி யார் என்றே அவர்களுக்கு தெரியாது. அதனால்தான் மக்களின் கையில் காலில் விழுங்கள் என்று துரைமுருகன் சொல்லி இருக்கிறார். அவருக்கு மக்களின் நிலை புரிந்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.