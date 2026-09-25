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ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கை விசாரிக்கும் எஸ்.ஐ.டி - டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் அதிரடி உத்தரவு

சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் விசாரணைக்கு தேவையான காவல்துறை பணியாளர்கள் மற்றும் தேவையான பிற வசதிகளை சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால்
டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 12:46 PM IST

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சென்னை: ஜெம் குழும நிறுவனங்களின் தலைவர் வீரமணி தொடர்பான போக்சோ வழக்கில் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகள் மற்றும் காவல்துறையின் முந்தைய நடவடிக்கைகள் குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ள நிலையில், வழக்கை விசாரிக்க பெண் காவல் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவர் (டி.ஜி.பி) மகேஷ்குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி மீதான பாலியல் புகார் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் காவல் துறைக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்தப் புகாருடன் முக்கியமான காணொளி ஆதாரங்களும் அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது. இந்த வழக்கில் கடந்த மாதம் ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் என மொத்தம் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கில் ஆரம்ப கட்டத்தில் உரிய முறையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. குறிப்பாக, வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் இருந்ததற்கான காரணங்கள் தொடர்பாகவும் காவல்துறை விசாரணை குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தன.

இந்த வழக்கின் புகார் கொடுக்கப்பட்ட போது சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மற்றும் கூடுதல் ஆணையராக இருந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ஏடிஜிபி அருண், ஐ.ஜி. கண்ணன், காவல் உதவி ஆணையர் யாஸ்மின் உள்ளிட்ட முக்கிய காவல் அதிகாரிகள் நேற்று காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டனர்.

சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு

முக்கிய காவல் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்ட மறுநாளே இந்த வழக்கின் விசாரணையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லும் வகையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து டி.ஜி.பி. மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைப்பு
சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த உத்தரவில் போக்சோ வழக்கு என்பதாலும், சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம் என்பதாலும், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவில் பெண் காவல் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்த சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு, சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணி தொடர்பான போக்சோ வழக்கு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய விவகாரங்களை விசாரிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

புலனாய்வுக் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரிகள்

இந்த சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவில் சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவு கூடுதல் காவல் ஆணையர் தேன்மொழி ஐபிஎஸ் , சென்னை மேற்கு மண்டல சட்டம்-ஒழுங்கு இணை காவல் ஆணையர் திஷா மிட்டல் ஐபிஎஸ், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலக காவல் கண்காணிப்பாளரும் ஊடகத் தொடர்பு அதிகாரியுமான முத்தரசி ஐபிஎஸ், சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றப்பிரிவு துணை காவல் ஆணையர் கீதாஞ்சலி ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் மேற்பார்வையில் செயல்படும் எனவும் மேலும், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் விசாரணைக்கு தேவையான காவல்துறை பணியாளர்கள் மற்றும் தேவையான பிற வசதிகளை சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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இந்தக் குழு இதுவரை இந்த வழக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகள், சேகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள், பெறப்பட்ட ஆதாரங்கள் மற்றும் காவல்துறையினரால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான அனைத்து கோப்புகளையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளது.

முந்தைய விசாரணையில் எந்தெந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, எந்தெந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை, அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பது குறித்தும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் இந்த வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பதற்காக பணம் கைமாறியதாக எழுந்துள்ள தகவல்கள் தொடர்பாகவும் தனியாக விசாரணை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக வழக்கின் பல்வேறு அம்சங்களை தனித்தனியாக பிரித்து விசாரணை நடத்தும் வகையில் குழுக்கள் செயல்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பணம் கைமாறியதாக கூறப்படும் விவகாரம் தொடர்பான விசாரணை ஒரு பிரிவாகவும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு உதவியதாக கூறப்படும் நபர்களை கண்டறியும் விசாரணை மற்றொரு பிரிவாகவும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் இதுவரை நடைபெற்ற விசாரணையில் விடுபட்ட தகவல்கள், புதிய ஆதாரங்கள் மற்றும் வழக்குடன் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து முழுமையாக விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது. ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பது விசாரணையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. வழக்கின் முந்தைய விசாரணை தொடர்பான கோப்புகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்த பின்னர் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு மேற்கொள்ள உள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

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ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு
சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைப்பு
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