ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு: 3 அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர்களை நியமித்த தமிழக அரசு
ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக 7 போக்சோ வழக்குகள் உள்ளிட்ட 8 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : November 6, 2026 at 9:28 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிரான 7 போக்சோ வழக்குகளில் காவல்துறை தரப்பில் ஆஜராக 3 அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர்களை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார். மேலும், வீரமணிக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதில் ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக 7 போக்சோ வழக்குகள் உள்ளிட்ட 8 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்குகளை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு (எஸ்.ஐ.டி) விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்குகளில் விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்குகளில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு தரப்பில் ஆஜராக அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர்களாக, கே.ஆர்.சங்கரன், எம்.சந்தியா மற்றும் சுவாமி சுப்பிரமணியன் ஆகிய மூவரை நியமித்து, தமிழக அரசு இன்று (நவம்பர் 6) உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.