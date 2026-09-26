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ஜெம் வீரமணி வழக்கு - எஸ்ஐடி குழுவில் கூடுதலாக 7 உதவி ஆணையர்கள் நியமனம்

ஜெம் வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தயக்கமின்றி முன்வந்து புகார் அளிக்க வேண்டும் என சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அதிகாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 7:31 PM IST

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சென்னை: ஜெம் வீரமணி மீதான பாலியல் வழக்கில் எஸ்ஐடி குழுவில் கூடுதலாக 7 உதவி ஆணையர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 29- ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹம், கணேசன் ஆகிய நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். இந்த நிலையில், ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவலை வரும் அக்.09-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை போக்சோ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சூழலில், இந்த வழக்கில் சுதந்திரமான விசாரணை நடைபெறுவதை உறுதிச் செய்யும் வகையில், பெண் காவல் உயரதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு அதிரடியாக உத்தரவிட்டிருந்தது.

அதன்படி, பெருநகர சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவின் கூடுதல் காவல் ஆணையர் தேன்மொழி தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவில் (எஸ்ஐடி) பெருநகர சென்னை காவல் இணை ஆணையர் திஷா மிட்டல், தமிழ்நாடு காவல்துறையின் செய்தித் தொடர்பாளர் மற்றும் ஊடகத் தொடர்பு அதிகாரி முத்தரசி, பெருநகர சென்னை காவல் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்புப் பிரிவின் துணை ஆணையாளர் கீதாஞ்சலி ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இவ்வழக்கில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினருக்கு உதவும் வகையில் கூடுதல் காவல் அதிகாரிகள் தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, ஏழு உதவி ஆணையர்கள் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளர்கள், உதவி ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட காவல் அதிகாரிகள் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பையும், விசாரணை சார்ந்த உதவிகளையும் வழங்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஜெம் வீரமணி மீதான பாலியல் வழக்கில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் அடுத்தடுத்து புகார் அளித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தயக்கமின்றி முன்வந்து புகார் அளிக்க வேண்டும் என சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதனிடையே, ஜெம் வீரமணியின் அலுவலகம் உட்பட ஐந்து இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு குழுவினரால் சோதனை நடத்தப்பட்டு, கைப்பேசிகள், பல்வேறு ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சான்று ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

ஜெம் வீரமணி வழக்கு
7 உதவி ஆணையர்கள் நியமனம்
சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு
CHENNAI DISTRICT
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