ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கு: அருண் ஐபிஎஸ் குறித்து நீதிமன்றத்தில் எஸ்ஐடி தெரிவித்த பகீர் தகவல்
ஜெம் வீரமணி வழக்கை எஸ்ஐடி விசாரணையில் இருந்து சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி பத்திரிகையாளர் வாராகி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
Published : October 26, 2026 at 3:19 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் அருண் ஐபிஎஸ் ரூ.24 கோடிக்கு தங்கம் வாங்கிய குற்றச்சாட்டு குறித்த ஆவணங்கள் கைபற்றப்பட்டுள்ளதாக எஸ்ஐடி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும், தற்கொலைக்கு தூண்டியதாகவும் ஜெம் வீரமணி மீது தொடரப்பட்ட வழக்கை எஸ்ஐடி விசாரணை நடத்தி வருகிறது. ஆனால் வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி பத்திரிகையாளர் வாராகி, தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், எஸ்ஐடி விசாரணை தொடங்கியுள்ள நிலையில், சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற எந்த காரணமும் இல்லை. வழக்கு தொடர்பாக ஆதாரங்கள் இருந்தால் எஸ்ஐடி முன்பு ஆஜராகி தாக்கல் செய்யலாம் என உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், வாராகி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட கூடுதல் மனுவில், 'ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்க, சென்னை காவல்துறை ஆணையராக இருந்த அருண் ஐபிஎஸ்-க்கு 24 கோடி ரூபாய் கைமாறியுள்ளது.
அந்த பணத்தில் அருண் ஐபிஎஸ், தனியார் நகை கடையில் தங்க கட்டிகளை வாங்கியுள்ளார். மேலும், பணப்பரிமாற்றம் செய்ததாக பிரகாஷ் கண்ணையா மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. யார் யாருக்கு பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்ற விசாரணையை செய்ய வேண்டும். முக்கிய நபர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதால், வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும்' என வாராகி தரப்பில் கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, 'மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், சுமார் 147.87 கோடி ரூபாய் கைமாறியுள்ளது. இதுகுறித்து 2 முறை எஸ்ஐடியிடம் ஆவணங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது அருண் ஐபிஎஸ்க்கு எதிராக ஆவணங்கள் கிடைத்துள்ளது' என தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், 'அருண் ஐபிஎஸ் மீது கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து ஆவணங்கள் கைபற்றப்பட்டுள்ளன. பிரகாஷ் கண்ணையா மீது கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது' என தெரிவித்தார்.
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மேலும், 'வீரமணிக்கு எதிரான எஸ்ஐடி விசாரணையில் இறுதி அறிக்கை (குற்றப்பத்திரிக்கை) 3 வாரத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும்' என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, வேறு ஆவணங்கள் இருந்தால் காவல்துறையிடம் வழங்கலாம். எஸ்ஐடி விசாரணையில் தற்போது தலையிட முடியாது என தெரிவித்து வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 12-ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.