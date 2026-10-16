ஜெம் வீரமணி வழக்கில் பிரகாஷின் முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி மீதான நான்காவது போக்சோ வழக்கில் அவரது நீதிமன்றக் காவலை நீட்டித்து வரும் அக்.29- ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 16, 2026 at 11:09 PM IST
சென்னை: தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள எஸ்.ஆர்.எம்.யூ தொழிற்சங்கத் தலைவர் கண்ணையாவின் மகன் பிரகாஷ் முன் ஜாமீன் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக புகாரை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணை நடத்தி வருகிறது. சென்னையில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய தன்னுடைய சொத்துக்களை விற்ற ஜெம் வீரமணி தான் கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கு பல கோடி ரூபாய் சில அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து புகாரை முடிக்க முயன்றதாகக் குற்றச்சாட்டப்பட்டது.
இந்நிலையில், சொத்துக்களை விற்பனை செய்ததற்கு உதவியதாகவும், அதற்காக பெரும் தொகையைப் பெற்றதாகவும் ரயில்வே தொழிற்சங்கத் தலைவர் கண்ணையாவின் மகன் பிரகாஷ் மீது காவல்துறை குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு ஆஜராக பிரகாஷுக்கு காவல்துறை சம்மன் அனுப்பியபோது அவர் வெளிநாட்டில் இருப்பது தெரியவந்தாகக் கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து பிரகாஷுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் தமக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டில் தான் கைது செய்ய வாய்ப்புள்ளதால் வழக்கில் முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என பிரகாஷ் சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதரார் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடுக்குமார் ராஜரத்தினம், "காவல்துறை கூறும் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுக்கள். மனுதரார்க்கு எதிரான எந்த புகாரும் இல்லை. முகந்திரம் இல்லாத புகார் விசாரணைக்கு முறையாக ஒத்துழைப்பு அளித்ததாகவும் எனவே முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அனிதா, "விசாரணை ஆரம்பக் கட்டத்தில் உள்ளது. தற்போது முன் ஜாமீன் வழங்கினால் அது விசாரணையைப் பாதிக்கும். இந்த வழக்கில் பல கோடி ரூபாய் பணம் கைமாறியுள்ளது. எனவே, அது குறித்து விசாரணை செய்ய வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார். இதையடுத்து முன் ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் இன்று (அக்.16) தீர்ப்பளித்த நீதிபதி பத்மா, விசாரணை ஆரம்பக் கட்டத்தில் உள்ளது. மேலும், பெரும்தொகை பணம் கைமாறி உள்ளது. இது குறித்து காவல்துறை உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். தற்போதைய நிலையில் முன் ஜாமீன் வழங்கினால் வழக்கு விசாரணை பாதிக்கும் என்ற காவல்துறை தரப்பு வாதங்களை ஏற்று முன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
நான்காவது வழக்கில் காவல் நீட்டிப்பு
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக கைதாகி சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி மீது மொத்தம் ஏழு போக்சோ வழக்குகள் பதிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஜெம் வீரமணி வழக்கை பெண் அதிகாரிகள் கொண்ட சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், அவர் மீது புகார்கள் குவிந்து வருவதாகத் தகவல் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், ஜெம் வீரமணி மீது பதியப்பட்ட நான்காவது போக்சோ வழக்கில் நீதிமன்றக் காவல் நிறைவடைந்த நிலையில், அவரை பலத்த பாதுகாப்புடன் சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பத்மா முன்பு இன்று (அக்.16) ஆஜர்படுத்தினர். இதனையடுத்து, அவரது நீதிமன்றக் காவலை மேலும் 14 நாட்களுக்கு நீட்டித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். அதாவது, அக்.29- ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவல் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.