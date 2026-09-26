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ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு; கைது செய்யப்பட்ட இருவருக்கு ஜாமீன் வழங்க காவல்துறை எதிர்ப்பு

கைது செய்யப்பட்டுள்ளவர்களிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ள மின்னணு சாதனங்களை தடயவியல் ஆய்வு செய்ய வேண்டியுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம்
சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 6:09 PM IST

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சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவருக்கு ஜாமீன் வழங்க காவல்துறை தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த வழக்கில் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாகக் கூறி மகேந்திர சிம்ஹன் மற்றும் அவரது மனைவி ஆகியோரை காவல்துறையினர் கடந்த ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் தொடர்பு இருப்பதாக மேலும் ஒருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள மகேந்திர சிம்ஹன் மற்றும அவரது மனைவி ஆகிய இருவரும் ஜாமீன் கோரி சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த ஜாமீன் மனுக்களுக்கு பதிலளிக்க காவல்துறை தரப்பில் அனுமதி கேட்கப்பட்டதால் இந்த வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக காவல்துறை தரப்பில் இன்று நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த பதில் மனுவில், ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி தொடர்பான பாலியல் வழக்கில், தொடர்புடைய ஆதாரங்களை அழிப்பதற்காக வீரமணியிடம் இருந்து 24 கோடியே 63 லட்சம் ரூபாயை கைது செய்யப்பட்டுள்ள மகேந்திர சிம்ஹனின் மனைவி வங்கி மூலமாக வாங்கியுள்ளார்.

அதில் இருந்து 2 கோடியை மகேந்திர சிம்ஹனுக்கு அவரது மனைவி கொடுத்துள்ளார். மேலும், கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவரிடம் இருந்தும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள மின்னணு சாதனங்களையும் தடயவியல் ஆய்வு செய்ய வேண்டியுள்ளது. கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவரும் வீரமணியை குற்றம் செய்ய தூண்டியுள்ளனர்.

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மேலும், இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறுமிகளை அடையாளம் காணவேண்டியுள்ளது. இவர்கள் இருவரையும் ஜாமீனில் விடுதலை செய்தால் வழக்கு தொடர்பான சாட்சிகளை கலைக்கவும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினரை அச்சுறுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச்செல்லவும் வாய்ப்பு உள்ளது.

எனவே, ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி போக்சோ வழக்கில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள மகேந்திர சிம்ஹன் மற்றும் அவரது மனைவி ஆகிய இருவரின் ஜாமீன் மனுக்களையும் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவரின் ஜாமீன் மனுக்கள் சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி மீண்டும் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

GEM VEERAMANI POCSO CASE
POLICE PETITION
TWO ARRESTED INDIVIDUALS
ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு
VEERAMANI CASE POLICE PETITION

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