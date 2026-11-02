ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு - வீட்டு காவலாளி கைது
ஜெம் வீரமணி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கணேசன், சாந்தி ஆகியோருக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் நடத்திய சோதனையில் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
Published : November 2, 2026 at 7:40 AM IST
சென்னை: சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணி வழக்கில் அவருடைய வீட்டு காவலாளியை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஜெம் வீரமணி, நீதிமன்றக் காவலில் சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், ஜெம் வீரமணிக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், லாசர், கணேசன், பாபு, பார்த்திபன், சக்திவேல் என மொத்தம் ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டு புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்குகள் குறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபியால் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதுவரை 12 சிறுமிகள் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவிடம் அளித்த புகாரின் பேரில் ஜெம் வீரமணி மீது இதுவரை 8 போக்சோ வழக்குகள் பதிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளன. அத்துடன், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, வீரமணி மற்றும் சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் ஆகியோரை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தினர்.
அதைத் தொடர்ந்து, சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டதில் சீனு என்கிற சீனிவாசனை நேற்று (நவ.01) அதிரடியாக கைது செய்தனர். சென்னை லாயர்ஸ் காலனியில் உள்ள ஜெம் வீரமணியின் வீட்டில் பல ஆண்டுகளாக சீனிவாசன் காவலாளியாகப் பணியாற்றி வந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், ஜெம் வீரமணி தனது வீட்டிற்கு சிறுமிகளை அழைத்து வருவது வீட்டுக் காவலாளி சீனிவாசனுக்கு தெரிந்திருந்தும், அது தொடர்பான தகவல்களை காவல்துறையிடம் தெரிவிக்காமல் மறைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த வழக்கில் வீட்டு காவலாளி கைது செய்யப்பட்டுள்ளதன் மூலம் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஜெம் வீரமணியுடன் சேர்த்து 9ஆக உயர்ந்துள்ளது.
ஏற்கெனவே ஜெம் வீரமணி மீது மொத்தம் 8 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், அவற்றில் ஒன்றான குற்ற வழக்கு எண் 11/2026 தொடர்பாக, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியிடம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை அடையாளம் காட்டுவதற்கான அடையாள அணிவகுப்பு புழல் மத்திய சிறையில் நடைபெற்றது. இந்த அடையாள அணிவகுப்பு, வழக்கின் புலன் விசாரணையில் முக்கியமான நடவடிக்கையாக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
கணேசன், சாந்திக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை
இதனிடையே, சென்னை பெருநகர காவல்துறை நேற்று (நவ.01) வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், "ஜெம் வீரமணி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள கணேசனுக்கு தொடர்புடைய சென்னை, கொளத்தூரில் உள்ள வீடு மற்றும் நீலாங்கரையில் நடத்தி வந்த சாந்தியின் நாட்டிய பள்ளியிலும் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வழக்கு தொடர்பான ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
வீரமணி மீதான வழக்குகளில் தொடர்புடைய எதிரிகள் வெளிநாட்டிற்கு தப்பிச் செல்லாமல் இருக்க லுக் அவுட் (Look Out Circular- 'LOC') வழங்கப்பட்டுள்ளது. வீரமணி தனது குற்றங்களை மறைக்க முயற்சித்தபோது அவருக்கு உதவிய பிரகாஷ் என்பவர் வெளிநாட்டிற்கு தப்பி ஓடியுள்ளதால் அவருடைய பாஸ்போர்ட்டை முடக்கி அவரை வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியா அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்குகளில் விரைவில் புலன் விசாரணை முடித்து நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.