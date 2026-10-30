ஜெம் வீரமணி வழக்கு: ரூ.80 கோடி சொத்துக்கள் விற்பனை - தலைமறைவான பிரகாஷை பிடிக்க போலீசார் தீவிரம்
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஜெம் வீரமணி கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
Published : October 30, 2026 at 9:30 AM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணியின் 80 கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், வெளிநாட்டில் தலைமறைவாக உள்ள பிரகாஷை பிடிக்க காவல்துறையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
சிறுமிகளுக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்ததாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி கடந்த ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார். மேலும், அவரது கூட்டாளிகள் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் வீரமணி உள்பட நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கின் பின்னணி, பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நபர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விசாரணையில், பிரகாஷ் என்பவர் முக்கியப் பங்கு வகித்ததாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, வீரமணியை மிரட்ட அவரிடமிருந்த சொத்துகளைக் கைப்பற்றும் நோக்கில், பிரகாஷ் செயல்பட்டாரா என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
தற்போது, பிரகாஷ் வெளிநாட்டில் தலைமறைவாக இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அவருக்கு எதிராக லுக்-அவுட் நோட்டீஸ்கள் மற்றும் புளூ கார்னர் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரை இந்தியாவுக்குக் கொண்டுவரும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ் பிறப்பிப்பதற்கான முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், பிரகாஷ் அனுப்பியதாகக் கூறப்படும் ஒரு குறுஞ்செய்தி இந்த வழக்கில் முக்கிய ஆதாரமாகக் கவனம் பெற்றுள்ளது. அதில், "Swallow out for me" என்ற வாசகம் இடம்பெற்றிருந்ததாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தொடர்ந்து, வீரமணியின் சொத்துகளைக் கைப்பற்றும் நோக்கத்தை இந்த குறுஞ்செய்தி வெளிப்படுத்துகிறதா என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த குறுஞ்செய்தியின் பின்னணி மற்றும் அதன் உண்மையான பொருள் குறித்து விசாரணை முடிவுகளின் அடிப்படையிலேயே தெரியவரும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் பிரகாஷின் தொடர்பு மற்றும் வழிகாட்டுதலின் பேரில் வீரமணி சுமார் 80 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை விற்பனை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
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இந்தச் சொத்து விற்பனையின் மூலம் கிடைத்த பணம் எங்கு மாற்றப்பட்டது? யார் யாருக்குப் பணம் வழங்கப்பட்டது? அதில் வேறு நபர்களுக்குத் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், வீரமணி தனது மகளுக்குப் பணம் வழங்குவதற்குக்கூட பிரகாஷின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டுச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
சொத்து விற்பனையில் எஞ்சியிருந்ததாகக் கூறப்படும் ரூ.20 கோடி வீரமணியின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து முடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் பிரகாஷ் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டால், வீரமணியிடம் இருந்து யார் யாருக்கு எவ்வளவு பணம் வழங்கப்பட்டது? சொத்து விற்பனையில் யாருக்குத் தொடர்பு இருந்தது? இந்தச் செயல்பாடுகளுக்குப் பின்னால் வேறு நபர்கள் உள்ளனரா? என்பது உள்ளிட்ட விவரங்கள் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.