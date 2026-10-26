ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு: கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரும் மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைப்பு
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்.
Published : October 26, 2026 at 1:22 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேருக்கு, காவல் துறை விசாரணை முடிந்ததை அடுத்து, அவர்கள் போக்சோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு புழல் சிறையில் மீண்டும் அடைக்கப்பட்டனர்.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார். மேலும், வீரமணிக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஏற்கெனவே ஜெம் வீரமணி மீது 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட மற்றொரு சிறுமி அளித்த புகார் மற்றும் அவரது வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், கடந்த அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி 8-ஆவது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இதன் மூலம் வீரமணி மீதான வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், பணபரிமாற்றம் நடைபெற்றது தொடர்பாக மீண்டும் விசாரணை நடத்த வேண்டி உள்ளது எனவும், அதனால் 3 நாட்கள் காவல் துறை விசாரணைக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் இந்த வழக்கை விசாரித்து வரும் சிறப்பு விசாரணைக் குழு சார்பில் சென்னையில் உள்ள போக்சோ நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் ஆகிய 4 பேரை 2 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம், மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறைக்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டிருந்தது. இவர்களிடம் துணை காவல் ஆணையர் கீதாஞ்சலி, உதவி ஆணையர் ராஜலட்சுமி ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர்.
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இதையடுத்து, காவல் துறையின் விசாரணை இன்றுடன் (அக்டோபர் 26) முடிவடைந்ததை அடுத்து, வீரமணி உள்ளிட்ட நால்வரும் சென்னை போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.பத்மா முன்பு காணொலி காட்சி மூலமாக மீண்டும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, நால்வரையும் மீண்டும் நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி பத்மா உத்தரவிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, வீரமணி உள்ளிட்ட நான்கு பேரும் மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.