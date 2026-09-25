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ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்ற காவல் அக்.9 வரை நீட்டிப்பு

ஜெம் வீரமணி வழக்கை விசாரிக்க பெண் ஐஜி தலைமையில் உயர்மட்ட சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஜெம் வீரமணி - கோப்புப்படம்
ஜெம் வீரமணி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 5:50 PM IST

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சென்னை: ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்ற காவல் அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை போக்சோ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில், அவர் கடந்த மாதம் போலீசார் கைது செய்யப்பட்டார். இதைத்தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கருதப்படும் சிலரை போலீசார் அடுத்தடுத்து கைது செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் சுதந்திரமான விசாரணை நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில், ஐஜி தலைமையில் உயர்மட்ட சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இக்குழு இந்த வழக்கு விசாரணையை தொடர்ந்து கவனிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணியின் நீதிமன்ற காவல் அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. புழல் சிறையில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலமாக வீரமணி இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது வழக்கை விசாரித்த சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பத்மா, ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்ற காவலை நீட்டித்து உத்தரவிட்டார்.

இதனிடையே, இந்த வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்றக் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ஜெம் வீரமணி
நீதிமன்ற காவல் நீட்டிப்பு
JUDICIAL CUSTODY EXTENDED
போக்சோ நீதிமன்றம்
GEM VEERAMANI

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