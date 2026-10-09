ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவல் அக்.23 வரை நீட்டிப்பு
சிறுமிகளை அழைத்து வந்து உடந்தையாக இருந்ததாக ஜெம் வீரமணியின் ஓட்டுநர்களான லாசர், பார்த்திபன், பாபு ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
Published : October 9, 2026 at 9:05 PM IST
சென்னை: சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவல் அக்.23 வரை நீடித்து சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக சென்னை பெருநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவுச் செய்து ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் ஜெம் வீரமணி, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் மற்றும் ணேசன் என மொத்தம் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்வழக்கு தற்போது சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரித்து வரும் நிலையில், ஜெம் வீரமணி மீதான புகார்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. தற்போது வரை ஜெம் வீரமணி மீது ஐந்து போக்சோ வழக்குகள் பதிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த வழக்குகள் குறித்து புலன் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், ஜெம் வீரமணியின் பாலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கு சிறுமிகளை அழைத்து வந்து உடந்தையாக இருந்ததாக அவரது ஓட்டுநர்கள் லாசர், பார்த்திபன், பாபு ஆகியோர் அக்.05- ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும், அவர்களுடைய வீடுகளில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் 8 செல்ஃபோன்கள் மற்றும் 55 ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. ஜெம் வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் தொடர்பான தகவல்களை 93453 19676 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் என்று சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு தெரிவித்துள்ளது. இதனிடையே, அக்.01- ஆம் தேதி ஜெம் வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரை குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க சென்னை பெருநகர காவல்துறை ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த சூழலில், ஜெம் வீரமணி மீது பதிவான முதல் போக்சோ வழக்கில் இன்றுடன் (அக்.09) நீதிமன்றக் காவல் முடியவிருந்த நிலையில், சென்னை புழல் சிறையில் இருந்து காணொளி வாயிலாக போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். இதையடுத்து, ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவலை வரும் அக்.23- ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பத்மா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஜெம் வீரமணி மீதான இரண்டாவது போக்சோ வழக்கில் அக்.21- ஆம் தேதி வரை, அவரதுநீதிமன்றக் காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.