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பாலியல் வழக்கு: ஜெம் வீரமணி தொடர்புடைய இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அதிரடி சோதனை

சென்னை போயஸ் கார்டன் பகுதியில் வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து, அங்கு சிறுமிகளை தொடர்ந்து அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக அதிர்ச்சிகரமான தகவல் போலீசாருக்கு கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 10:34 PM IST

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சென்னை: சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத் தலைவர் வீரமணிக்கு சொந்தமான 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் இன்று அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

சிறுமிகளிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக எழுந்த புகார்களின் அடிப்படையில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இந்த வழக்கில் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்ட சாந்தி உள்ளிட்டோரின் செல்போன்களும் போலீசாரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சென்னை போயஸ் கார்டன் பகுதியில் வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து, அங்கு சிறுமிகளை தொடர்ந்து அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக அதிர்ச்சிகரமான தகவல் போலீசாருக்கு கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இவ்வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், ஜெம் வீரமணிக்கு சொந்தமான மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை ராயப்பேட்டை ஆர்.கே. சாலையில் உள்ள வீரமணிக்கு சொந்தமான கட்டடம், முக்கிய சோதனைக்கு உள்ளாகி வருகிறது.

அந்த கட்டடம் ஏற்கனவே வீரமணியின் பழைய வீடாக பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், தற்போது அலுவலகமாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. அங்கு 10-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

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இதுதவிர, ராயப்பேட்டையில் உள்ள வீரமணியின் மற்றொரு வீடு, போயஸ் கார்டனில் சிறுமிகளை அழைத்துச் செல்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் வாடகை வீடு, ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வீரமணியின் அலுவலக ஊழியர்களான கணேசன் மற்றும் சாந்தி ஆகியோரின் வீடுகள் என 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கணேசன் மற்றும் சாந்தி ஆகியோரின் செல்போன்களை போலீசார் ஏற்கனவே பறிமுதல் செய்திருந்தனர்.

அந்த செல்போன்கள் தடய அறிவியல் ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்ட போது, சிறுமிகளுடன் வீரமணி இருப்பது போன்றதாக கூறப்படும் பல்வேறு வீடியோ பதிவுகள் கண்டறியப்பட்டதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

அந்த வகையில், தற்போது நடைபெற்று வரும் சோதனையில், இதுபோன்று மேலும் ஏதேனும் வீடியோ பதிவுகள், புகைப்படங்கள் அல்லது வழக்குக்கு தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்க வாய்ப்புள்ளதாக போலீசார் கூறுகின்றனர்.

இதற்கிடையே, வீரமணி ரூ.70 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புடைய 2 நிலங்களை அண்மையில் விற்பனை செய்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அந்த நிலங்களை அவர் யாருக்கு விற்பனை செய்தார்? அதன் மூலம் கிடைத்த பணம் யாருக்கெல்லாம் வழங்கப்பட்டது? எந்த காரணத்துக்காக அந்தப் பணம் வழங்கப்பட்டது? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், நில விற்பனை தொடர்பான ஆவணங்கள், பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் பதிவாகியுள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

இந்த சோதனைகளின்போது கைப்பற்றப்படும் ஆவணங்கள், மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட விசாரணையை தீவிரப்படுத்த மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

ஜெம் வீரமணி
மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸ்
சோதனை
சிறுமிகள்
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