ETV Bharat / state

சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது பாய்ந்தது குண்டாஸ்

ஜெம் வீரமணி மீது ஏற்கெனவே 2 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது குண்டர் சட்டமும் பாய்ந்துள்ளது.

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.

சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணியை போலீசார் அண்மையில் கைது செய்தனர். அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அடுத்தடுத்து கைது

மேலும், இந்த விவகாரத்தில் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக அவரது வீட்டில் பணிபுரிந்து வந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியர் கணேசன் ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள்

இதனிடையே, இந்த வழக்கு தொடர்பாக 4 பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவும் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகிறது.

கடந்த ஆண்டு வீரமணி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட போது, அவரை கைது செய்யாமல் இருப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாகவும் இந்த சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இரண்டாவது போக்சோ

இது ஒருபுறம் இருக்க, 5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாகக் கூறப்படும் மற்றொரு புகாரின் அடிப்படையில், ஜெம் வீரமணி மீது இரண்டாவது போக்சோ வழக்கு அண்மையில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இவ்வாறு வீரமணி தொடர்பாக புதிய புகார்கள் காவல்துறைக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

சென்னை காவல் ஆணையரகம்
சென்னை காவல் ஆணையரகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குண்டர் சட்டம்

இதனைத் தொடர்ந்து, ஜெம் வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகிய 3 பேரையும் குண்டர் தடுப்புக் காவலில் சிறையில் அடைக்க சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் இன்று உத்தரவிட்டார்.

மேலும் 11 பேர் மீது குண்டாஸ்

ஜெம் வீரமணி வழக்கை தவிர, கொலை, கொலை முயற்சி மற்றும் போதைப்பொருள் வழக்குகளில் தொடர்புடைய மேலும் 11 பேர் மீதும் குண்டர் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் இன்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அடையாறு சாஸ்திரி நகர் பகுதியில் கண்ணன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சதீஷ்குமார், மணிகண்டன், ஹரிஹரன், பரணிதரன், ராகேஷ் ஆகிய 5 பேர், போதைப்பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கௌதம், ராகேஷ் ஆகிய 2 பேர், வியாசர்பாடி பகுதியில் மதன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சரத், வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலைய கொலை முயற்சி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பரத், கொடுங்கையூர் காவல் நிலைய கொலை முயற்சி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட விஜய், போதைப்பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மதன் ஆகிய 11 பேர் குண்டர் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

ஜெம் வீரமணி
குண்டர் சட்டம்
போக்சோ
GOONDAS
GEM VEERAMANI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.