சிறுமி புகார்: ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு வழக்குப்பதிவு
இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட 12 சிறுமிகள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில், ஜெம் வீரமணி மற்றும் இந்த வழக்குகளில் தொடர்புடைய பிற நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 25, 2026 at 10:56 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி மீது மேலும் ஒரு சிறுமி அளித்த புகாரின்பேரில், அவர் மீது 8-வது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே ஜெம் வீரமணி மீது 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட மற்றொரு சிறுமி அளித்த புகார் மற்றும் அவரது வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், கடந்த அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி 8-ஆவது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இதன் மூலம் வீரமணி மீதான வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
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ஏற்கெனவே பல வழக்குகளில் விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் புதிதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளிலும் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்தநிலையில், ஜெம் வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் மற்றும் கணேசன் ஆகிய நான்கு பேரும் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் போலீஸ் காவலில் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர். பெரவள்ளூர் காவல் நிலையத்தில் வைத்து இவர்களிடம் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஏற்கெனவே சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் கைப்பற்றிய பொருட்களின் அடிப்படையில், வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய தகவல்கள் குறித்து நான்கு பேரிடமும் தீவிரமாக விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஜெம் வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனாவிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. வீரமணி தொடர்பானதாக கூறப்படும் குற்றச் செயல்கள் குறித்தும், சட்ட நடவடிக்கைகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்காகப் பணப்பரிமாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டனவா? என்பது குறித்தும் அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்றுள்ளது.
வீரமணி மீதான வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய 5 பேர் வெளிநாடுகளுக்குத் தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில், அவர்களுக்கு எதிராக லுக் அவுட் சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் வெளிநாடு செல்வதைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
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இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட 12 சிறுமிகள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில், ஜெம் வீரமணி மற்றும் இந்த வழக்குகளில் தொடர்புடைய பிற நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்குகளில் புலன்விசாரணை முடிக்கப்பட்டு விரைவில் சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.