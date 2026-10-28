ஜெம் வீரமணி வழக்கு; பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை சிறைக்கு அழைத்து சென்று அடையாள அணிவகுப்பு
விசாரணையில் கிடைக்கும் ஆதாரங்கள் மற்றும் வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான நடவடிக்கையையும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
Published : October 28, 2026 at 6:17 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை சிறைக்கு அழைத்துச் சென்று சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் அடையாள வகுப்பு நடத்தினர்.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார். மேலும், வீரமணிக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதுவரை வீரமணி மீது 12 சிறுமிகள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில், அவர் மீது 8 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில் ஜெம் வீரமணி மீது போடப்பட்ட இரண்டாவது போக்சோ வழக்கில் முக்கிய நடவடிக்கையாக பாதிக்கப்பட்ட 14 வயது சிறுமி ஒருவரை சிறைக்கு அழைத்து சென்று எஸ்ஐடி போலீசார் அடையாள அணிவகுப்பை மேற்கொண்டனர்.
இந்த வழக்கில் ஜெம் வீரமணியின் கார் ஓட்டுநர்கள் லாசர், பார்த்திபன் உள்ளிட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை காரில் அழைத்து சென்று ஜெம் வீரமணியிடம் ஒப்படைத்ததாக ஓட்டுநர்கள் மீது புகார் எழுந்த நிலையில், இது தொடர்பாக இருவரிடமும் எஸ்ஐடி போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கின் விசாரணையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் வகையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து அடையாள அணிவகுப்பு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டனர். இதற்காக நீதிமன்றத்தின் மூலம் மாஜிஸ்திரேட் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் அடையாள அணி வகுப்பு நடத்துவதற்காக, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி இன்று காலை புழல் சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். தொடர்ந்து ஓட்டுநர்கள் இருவரும் அடையாள அணிவகுப்பில் நிறுத்தப்பட்டனர். அப்போது சிறுமி இருவரையும் நேரில் பார்த்து, தன்னை ஜெம் வீரமணியிடம் அழைத்து சென்றது இவர்கள் தான் என அடையாளம் காட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்குகளில் இதுவரை அவருடன் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளனர். இதில் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் காவல்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
இதனிடையே, ஜெம் வீரமணி மீது இதுவரை 7 போக்சோ உள்ளிட்ட 8 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்குகள் தொடர்பாக அவரை போலீஸ் காலில் எடுத்தும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
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வீரமணி மீதான பல்வேறு புகார்கள் மற்றும் வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒவ்வொரு வழக்கிலும் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் நபர்களின் பங்கு குறித்து தனித்தனியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு, வழக்குக்கு தேவையான சாட்சிகள் மற்றும் ஆதாரங்களை சேகரிக்கும் பணியில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
மேலும் விசாரணையில் கிடைக்கும் ஆதாரங்கள் மற்றும் வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான நடவடிக்கையையும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் மேற்கொண்டுள்ளனர்.