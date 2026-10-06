ஜெம் வீரமணி வழக்கு - காங்கிரஸ் நிர்வாகி ரஞ்சன் குமாரிடம் 2-வது முறையாக SIT விசாரணை
எஸ்ஐடி குழுவினர் இந்த வழக்கை சிறப்பாக விசாரிப்பதாக காங்கிரஸ் நிர்வாகி ரஞ்சன் குமார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 8:50 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கு தொடர்பாக காங்கிரஸ் நிர்வாகி ரஞ்சன் குமாரிடம் 2-வது முறையாக SIT போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
ஜெம் வீரமணி தொடர்பான சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் இதுவரை 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், புகார்தாரரான காங்கிரஸ் நிர்வாகி ரஞ்சன் குமாரிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் 2-வது முறையாக விசாரணை நடத்தினர்.
கடந்த 2024 நவம்பர் 22 ஆம் தேதி, சிறுமிகள் தொடர்பான சம்பவம் குறித்து சென்னை காவல்துறையிடம் ஆதாரங்களுடன் புகார் அளித்ததாக ரஞ்சன் குமார் தெரிவித்திருந்தார். இந்த புகார் தொடர்பாக ஏற்கனவே சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் அவரிடம் விசாரணை நடத்தியிருந்தனர்.
இந்நிலையில், சம்மன் அனுப்பப்பட்டு இன்று மீண்டும் ரஞ்சன் குமாரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் நடைபெற்ற விசாரணையில், வழக்கு தொடர்பாக அவருக்கு தெரிந்த தகவல்கள் மற்றும் அவரிடம் இருந்த ஆதாரங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
விசாரணைக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ரஞ்சன் குமார், "இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளது.
நீதிமன்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதும் அனைவருக்கும் தெரியும். கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு காவல்துறை அழைப்பின் பேரில் ஒரு முறை விசாரணைக்கு வந்தேன்.
அப்போது சுமார் 5 முதல் 6 மணி நேரம் விசாரணை நடைபெற்றது. எனக்கு தெரிந்த அனைத்து தகவல்களையும் காவல்துறையிடம் தெரிவித்தேன். இன்று மீண்டும் 2-வது முறையாக விசாரணைக்கு அழைத்திருந்தனர். கடந்த முறை விசாரணை நடத்திய அதிகாரிகள் இல்லாமல், இன்று வேறு குழுவினர் விசாரணை நடத்தினர்.
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அனைத்து கேள்விகளும் எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை விசாரணை குழுவிடம் தெளிவாக தெரிவித்துள்ளேன். சிறப்பு புலனாய்வு குழு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த வழக்கை சிறப்பான முறையில் கொண்டு செல்கிறார்கள். இன்று ஒன்றரை மணி நேரம் விசாரணை நடைபெற்றது. அனைத்து தகவல்களையும் மீண்டும் ஒருமுறை காவல்துறையிடம் தெளிவாக தெரிவித்துள்ளேன். கடந்த முறை எனது செல்போனில் ஆதாரங்கள் இருந்ததால், அதை எவிடென்ஸாக மாற்றுவதற்காக எனது செல்போனை காவல்துறையினர் வாங்கி வைத்துள்ளனர்.
எனது சிம்கார்டையும் வாங்கி வைத்துள்ளனர். இன்று அதிகாரிகளிடம் எனது சிம் கார்டை திரும்ப வழங்குமாறு கேட்டுள்ளேன். விசாரணை முடிந்ததும் வழங்குவதாக தெரிவித்துள்ளனர். எனது செல்போனில் ஆதாரங்கள் இருப்பதால், அடுத்தகட்ட விசாரணைக்காக அதை காவல்துறையினர் எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். எப்போது அழைத்தாலும் மீண்டும் விசாரணைக்கு வரத் தயாராக இருக்கிறேன்.
காவல்துறைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாராக உள்ளேன். சிறுமிகள் தொடர்பான விவகாரத்தில் காவல்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து, வழக்கை சரியான முறையில் கொண்டு செல்ல முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்கி வருகிறேன்.
இன்று என்னை மட்டும் விசாரணைக்கு அழைத்திருந்தனர். நான் மட்டுமே விசாரணையில் பங்கேற்றேன். என்னுடைய ஒரே நோக்கம் குற்றம் செய்தவர்கள் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான். காவல்துறை எப்போது அழைத்தாலும் அதற்காக ஓடி வந்து விசாரணைக்கு ஆஜராகி வருகிறேன். மற்றவர்களைப் போன்று ஓடி ஒளியவில்லை. அழைத்தால் உடனடியாக வந்து விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கிறேன்" என்று ரஞ்சன் குமார் தெரிவித்தார்.