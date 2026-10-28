ஜெம் வீரமணி வழக்கு: ஜான் பாண்டியனிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை
ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கங்களையும், வாக்குமூலத்தையும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் முறைப்படி பதிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : October 28, 2026 at 8:27 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழக தலைவர் ஜான் பாண்டியனிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக தொழிலதிபர் ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மீது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவருக்கு உடந்தையாக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்மன், கார் ஓட்டுநர்கள் உள்ளிட்ட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் இந்த வழக்கு குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் குற்றச்சாட்டுகளின் தன்மை, தொடர்புடைய நபர்களின் பங்கு, பணப்பரிமாற்ற விவரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பான விவரங்களை ஒரு குழு தனியாக விசாரித்து வருகிறது. மேலும், சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கின் பிற அம்சங்களை மற்றொரு குழுவும் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர் ஜான் பாண்டியனிடமும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. காங்கிரஸ் பிரமுகர் ரஞ்சன் குமார் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணையின் போது, ஜான் பாண்டியனுக்கு வீரமணி தொடர்பான விவகாரங்கள் முன் கூட்டியே தெரியும் என தெரிவித்திருந்தார். இது தொடர்பாக அவர் வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டிருந்தார்.
ஆனால் இந்தக் குற்றச்சாட்டை மறுத்து ஜான் பாண்டியன் ஏற்கெனவே பேட்டி அளித்திருந்தார். இந்நிலையில் ஜான்பாண்டியனிடன் நடத்தப்பட்ட விசாரனையில், கைது செய்யபட்டுள்ள சாந்திக்கும், ஜெம் வீரமணிக்கும் இடையே ஏற்கனவே பணம் தொடர்பான பிரச்சனை இருந்து வந்ததாகவும், அதை சரி செய்ய சாந்தி, ரஞ்சன் குமாரை அணுகியதாகவும் ஜான் பாண்டியன் தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
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மேலும், இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக சாந்தி தன்னையும் அணுகியதாகவும், வேறு எதுவும் தனக்கு தெரியாது என ஜான் பாண்டியன் கூறியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதையடுத்து ஜான் பாண்டியன் அளித்த இந்த விளக்கங்களையும் வாக்குமூலத்தையும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் முறைப்படி பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் ஏற்கெனவே பல்வேறு நபர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஜான் பாண்டியனிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.