ஜெம் வீரமணி வழக்கு: சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் புழல் சிறையில் அடைப்பு
வீரமணியிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹனிடம் 200-க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளை எழுப்பி வாக்குமூலத்தை போலீசார் பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : September 27, 2026 at 10:35 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரிடம் போலீஸ் காவல் முடிவடைந்த நிலையில், அவர்கள் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
‘ஜெம்’ கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் கிடைத்த ரகசிய பென்டிரைவ் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். எனினும், அவரை போலீசார் கைது செய்யவில்லை.
இந்நிலையில், நீதிமன்றத்தின் தலையீட்டின் பேரில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வீரமணியை போலீசார் கைது செய்தனர். முதலில், இந்த வழக்கை மூடி மறைக்க சில காவல்துறை அதிகாரிகள் முயன்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாரும் தப்பிக்கக் கூடாது என முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
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இதையடுத்து, இந்த வழக்கு வேகம் எடுக்க தொடங்கியது. அதன்படி, ஜெம் வீரமணிக்கு இந்த விஷயத்தில் உதவியதாக அவரது வீட்டில் வேலை செய்த தியாகராய நகரை சேர்ந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களை 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.
அதன்படி, அவர்களிடம் காவல்துறை துணை ஆணையர் கீதாஞ்சலி, உதவி ஆணையர் ராஜலட்சுமி ஆகியோர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். ஏற்கனவே வீரமணியிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், இவர்களிடம் 200-க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளை எழுப்பி வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ததாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
3 நாள் காவல் விசாரணை இன்று (செப் 27) மாலையுடன் முடிவடைந்த நிலையில், இருவரையும் போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி பத்மா முன்பு போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர், இருவரையும் பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்து சென்று புழல் சிறையில் போலீசார் அடைத்தனர். வீரமணி தொடர்பான ஆதாரங்களை அழிக்க சாந்திக்கு ரூ.23 கோடி வரை பணம் வழங்கப்பட்டதாக காவல்துறை குற்றம்சாட்டியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.