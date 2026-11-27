ஜெம் வீரமணி வழக்கு - பிரகாஷின் முன்ஜாமீன் மனுவை இரு நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்ற பரிந்துரை
வழக்கில் இருந்து தன்னை விடுவிக்கக்கோரி தாக்கல் செய்த ஜெம் வீரமணி மனு மீது காவல்துறை பதிலளிக்க சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 5:52 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் பிரகாஷின் முன்ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணையை இரு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வுக்கு மாற்ற தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உதவியதாக சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், லாசர், கணேசன், சீனிவாசன், சக்திவேல், பிரபு, பார்த்திபன், பெருமாள் என 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில் சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்குகளை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். விசாரணையில் இதுவரை 18 சிறுமிகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை பெருநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்குகளில் கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்காக சென்னையில் உள்ள பல கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய தன்னுடைய சொத்துக்களை விற்பனை செய்து, அந்த பணத்தை காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் சிலருக்கு வீரமணி கொடுத்ததாகவும் புகார் எழுந்தது. இதனிடையே ஜெம் வீரமணியின் சொத்துக்களை விற்பனை செய்ய ரயில்வே தொழிற்சங்கத் தலைவர் கண்ணையாவின் மகன் பிரகாஷ் உதவியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு ஆஜராக பிரகாஷுக்கு காவல்துறை சம்மன் அனுப்பியபோது அவர் வெளிநாட்டில் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இதனையடுத்து பிரகாஷுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் தனக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டில் தான் கைது செய்ய வாய்ப்புள்ளதால் முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனக்கோரி பிரகாஷ், சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம், பிரகாஷின் முன்ஜாமீன் மனுவை கடந்த அக்.16-ஆம் தேதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதையடுத்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து, தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பிரகாஷ் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி சுந்தர் மோகன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, பிரகாஷ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடு குமார், "காவல்துறை கூறும் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் ஆதாரமற்றவையாகும். ஜெம் வீரமணியுடன் நடந்தது தொழில் ரீதியான பணப் பரிவர்த்தனை மட்டும் தான். வேறு எந்த தொடர்பும் இல்லை" என வாதிட்டார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று (நவ.27) தீர்ப்பளித்த நீதிபதி சுந்தர் மோகன், "பிரகாஷுக்கு எதிராக எஸ்சி, எஸ்டி உள்ளிட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பில், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவுகளில் பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் சம்மந்தப்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றம் மட்டுமே ஜாமீன் வழங்க முடியும் அல்லது வழங்க முடியாது என தெரிவித்துள்ளது. அதனால், தற்போதைய நிலையில் பிரகாஷுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க முடியாது. இந்த விவகாரம் தொடர்பான விசாரணையை இரு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வுக்கு மாற்ற தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரை செய்கிறேன்" என உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, ஜெம் வீரமணி மீது இதுவரை 9 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது; இந்த வழக்குகளில் இருந்து தன்னை விடுவிக்கக்கோரி ஜெம் வீரமணி தரப்பு சார்பில் சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவை இன்று (நவ.27) விசாரித்த நீதிபதி எஸ்.பத்மா, இந்த மனுவுக்கு காவல்துறை நவ.30-ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.