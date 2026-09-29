ஜெம் வீரமணி வழக்கு: சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பு தள்ளிவைப்பு
ஜெம் வீரமணி வழக்கில் விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளதால், ஜாமின் வழங்க கூடாது என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : September 29, 2026 at 3:36 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரின் ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பை சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளிவைத்துள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணியும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் உள்ளிட்டோர் கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனர். இதே குற்றச்சாட்டில் வீரமணி உதவியாளர் கணேசன் கடந்த வாரம் கைது செய்யபட்டு நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகிய இருவரும் ஜாமீன் கேட்டு சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த மனுக்களுக்கு பதிலளித்த காவல் துறை, வழக்கு தொடர்பான ஆதாரங்களை அழிக்க வீரமணியிடம் இருந்து சாந்தி 24 கோடியே 63 லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்றதாகவும், இவர்களிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட மின்னணு சாதனங்களை தடயவியல் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்ட்து.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளை அடையாளம் காணப்பட வேண்டியுள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில் இவர்களை ஜாமீனில் விடுவித்தால் சாட்சிகளை கலைக்கவும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் அச்சுறுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது. இருவரும் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் செல்ல வாய்ப்புள்ளதால் இருவரின் ஜாமீன் மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
அதனையடுத்து, இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.பத்மா முன்பு இன்று (செப்.29) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதரார்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இவர்கள் முறையாக கைது செய்யவில்லை, கைது செய்யப்பட்ட 24 மணி நேரத்தில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவில்லை. ஏற்கனவே காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரணை முடித்துள்ளனர். எனவே, இதற்கு மேல் சிறையில் அடைக்க வேண்டிய தேவை இல்லை ஜாமின் வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என வாதிட்டார்.
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காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கைது செய்து 40 நாட்கள் வரை எத்தனை முறை வேண்டும் என்றாலும் காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முடியும். விசாரணை ஆரம்ப கட்ட நிலையில் உள்ளது. தற்போதைய நிலையில் ஜாமின் வழங்க கூடாது. அதனால், மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என வாதிட்டார்.
துளிர் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் தரப்பில் இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யபட்டு, இருவருக்கும் ஜாமின் வழங்க கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கபட்டது. அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, ஜாமின் மனு மீதான தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தார்.