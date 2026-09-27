ஜெம் வீரமணியால் 16 வயது மகள் விபரீத முடிவு - 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் தாய் பரபரப்பு புகார்
மகளுக்கு நேர்ந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஐஸ் ஹவுஸ் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும், வீரமணியின் பணபலம் காரணமாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என தாய் புகாரளித்துள்ளார்.
Published : September 27, 2026 at 12:30 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணியால் 16 வயது மகள் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக, பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின் தாய் ஒருவர் சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகாரளித்துள்ளார்.
ஜெம் வீரமணி பாலியல் வழக்கு தமிழ்நாட்டை தாண்டி தேசிய அளவிலும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் அடுத்தடுத்து பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் என மொத்தம் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், இந்த வழக்கை விசாரிக்க 4 பெண் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் சென்னையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நேற்று பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
அந்த புகார் மனுவில், “கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு எனது மகள் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தபோது கல்விக்கு உதவி செய்வதாகக் கூறி ஒருவரின் மூலம் ஜெம் வீரமணியுடன் அறிமுகம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து வீரமணியின் வீட்டுக்கு எனது மகள் சென்று வந்த நிலையில் அதனைப் பயன்படுத்தி வீரமணி தனது மகளிடம் பாலியல் அத்துமீறிலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இதனால் எனது மகள் கடுமையான மன உளைச்சலில் இருந்த நிலையில் தற்கொலை செய்து கொண்டார். எனது மகளுக்கு நேர்ந்த இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அப்போது ஐஸ் ஹவுஸ் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் வீரமணியின் பணபலம் மற்றும் செல்வாக்கு காரணமாக அந்தப் புகார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
மேலும் காவல் நிலையத்தில் தனது புகார் குறித்து விசாரித்தபோது, 2017-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின்போது ஐஸ் ஹவுஸ் காவல் நிலையம் தீக்கிரையானதால் புகார் தொடர்பான ஆவணங்கள் அழிந்துவிட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். இதனால் தனது மகளுக்கு நீதி கிடைக்காமல் போய்விட்டது. பொருளாதார வசதி இல்லாத காரணத்தால் தொடர்ந்து சட்டப் போராட்டம் நடத்த முடியவில்லை.
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தற்போது சிறுமிகள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை புகாரில் ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், காவல்துறை மீது நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. தனது மகளின் மரணத்துக்கு காரணமானவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து நீதி வழங்க வேண்டும். இதன் மூலம், வீரமணியின் விருப்பத்துக்கு இணங்காத மற்ற சிறுமிகளுக்கும் இதுபோன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
அது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும். எனது மகள் சம்பந்தப்பட்ட பள்ளி ஆவணங்கள், அவர் அந்தப் பள்ளியில் படிக்கவே இல்லை என்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, இந்தப் புகார் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்த சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
‘தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.