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ஜெம் வீரமணி வழக்கில் மு.க.ஸ்டாலினை விசாரிக்க வேண்டும் - காவல் ஆணையரிடம் தவெக வழக்கறிஞர் அணி மனு

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் காவல்துறை அதிகாரிகளை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்து வெளிப்படையாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என தவெக வழக்கறிஞர் அணி வலியுறுத்தியுள்ளது.

சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகம்
சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 6:10 PM IST

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சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி ஆகியோரை விசாரிக்க வேண்டும் என தவெகவின் வழக்கறிஞர் அணி வலியுறுத்தியுள்ளது.

போக்சோ வழக்கில் கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணியின் வழக்கில் முன்னாள் முதலமைச்சரும், மாநில உள்துறை அமைச்சராகவும் இருந்த மு.க.ஸ்டாலினின் பங்கு குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வழக்கறிஞர் அணி சார்பில் சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வழக்கறிஞர் அணியின் நிர்வாகி வேல்முருகன், "பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் உரிமைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு ஜெம் வீரமணி தொடர்பான விவகாரம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. 2025-ஆம் ஆண்டு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பின்னர் காவல்துறை சார்பில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வழக்கை முடிப்பதற்கான இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனை நீதிமன்றம் ஏற்காமல் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதையடுத்து ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், வழக்கில் பல்வேறு புதிய தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட பெண் ஒருவரின் வாக்குமூலம் உள்ளிட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், இந்த நடவடிக்கைகள் 20 முதல் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடைபெற்று வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் பணப்பரிமாற்றம், சொத்துகள் விற்பனை உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வருவதால், அதன் பின்னணி குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரியுள்ளோம்.

வழக்குப்பதிவுச் செய்யப்பட்ட காலகட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின், மாநிலத்தின் உள்துறை அமைச்சராக இருந்ததால், இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரம் தொடர்பான தகவல்கள் அவருக்கு சென்றிருக்க வேண்டும்; அப்போது அவருக்கு என்ன தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன?, அதன் அடிப்படையில் என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன? விசாரணை தொடர்பாக ஏதேனும் உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டனவா? என்பது குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டும்.

முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதியையும் விசாரிக்க வேண்டும், முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருணையும் விசாரிக்க வேண்டும்; வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் காவல்துறை அதிகாரிகளை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்து, விசாரணை வெளிப்படையாகவும், எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லாமலும் நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

வழக்கு முடிப்பதற்கான அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டபோது அப்போதைய உள்துறை அமைச்சருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதா? தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார்? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்த வேண்டும். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் காலகட்டத்தையொட்டி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வழக்கை முடிப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படுவதால், அவசரமாக வழக்கை முடிக்க முயன்றதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டும். இந்த விவகாரம் அரசியல் நோக்கத்துடன் எழுப்பப்படவில்லை; ஜனநாயகத்தில் அரசுப் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் தங்களது பொறுப்பு மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையிலேயே மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

முகஸ்டாலினை விசாரிக்க வேண்டும்
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சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகம்
தவெக வழக்கறிஞர் அணி மனு
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