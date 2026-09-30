ஜெம் வீரமணி வழக்கு; முதலமைச்சர் விஜய்க்கு உத்தரவிட முடியாது- உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்
முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் தவறாக தகவலை பொதுவெளியில் தெரிவித்திருந்தால், சம்மந்தப்பட்டத் துறையில் திமுக கோரிக்கை மனு அளிக்கலாம் என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : September 30, 2026 at 3:35 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் கைதான ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான ஆதாரங்களை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிடம் வழங்க முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர்களுக்கு உத்தர விட முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
சிறுமிகளை வன்கொடுமைச் செய்ததாக போக்சோ வழக்கில் கைதாகி சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிராக திமுக நடவடிக்கை எடுக்காமல் பாதுகாத்ததாக முதலமைச்சர் விஜய்யும், ஜெம் வீரமணி வழக்கை தவறாக முடித்து வைத்ததாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவும், ஜெம் வீரமணியிடம் இருந்து 500 கோடி ரூபாயை திமுக பெற்றதாக சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரும் குற்றம்சாட்டினர்.
இந்த நிலையில், திமுகவின் பொருளாளரும், எம்பியுமான டி.ஆர்.பாலு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அந்த மனுவில், "ஜெம் வீரமணி வழக்கில் மாநிலத்தின் முதலமைச்சரும், இரு அமைச்சர்களும் திமுக மீது முன்வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் விசாரணையுடன் நேரடியாகத் தொடர்புடையவை என்பதால், இக்குற்றச்சாட்டுக்கான ஆதாரங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களை முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களிடம் இருந்து பெற, அவர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பி உரிய விசாரணை நடத்த சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு ஆதாரங்கள் உள்ளனவா? இருந்தால், அவற்றை இதுவரை விசாரணை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்காதது ஏன்? விசாரணை தொடர்பான ரகசிய ஆவணங்கள் இவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளனவா? அவர்கள் கூறிய தகவல்கள் பொதுவெளியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளனவா? என்பன உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு விடை காண வேண்டும்.
சிறார்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கில், ஆதாரங்கள் அழிக்கப்படுவதற்கோ அல்லது மறைக்கப்படுவதற்கோ இடமளிக்காமல் அவற்றை உடனடியாகச் சேகரிக்க வேண்டும். பொய் குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தாலோ, சட்டப்படி தெரிவிக்க வேண்டிய தகவல்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தாலோ விசாரணை ரகசியங்கள் அனுமதியின்றி வெளியிடப்பட்டிருந்தாலோ சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது போக்சோ சட்ட பிரிவுகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (செப்.30) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு எம்பி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், "திமுகவினர் மீது அரசியல்ரீதியான கருத்துத் தெரிவிப்பதற்கு பதிலாக, வன்கொடுமை தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் முன் வைத்து வருகின்றனர். அதற்கான ஆதாரங்கள இருந்தால் அதை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிடம் அளிக்கலாம். விசாரணைக்கு உதவியாக இருக்கும்" என்று வாதிட்டார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "அரசியல்ரீதியாகப் பேசப்படும் கருத்துகளுக்காக முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக உத்தரவிட முடியாது. அதனால், திமுக எம்பி டி.ஆர்.பாலுவின் கோரிக்கையை நீதிமன்றம் ஏற்க முடியாது. முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் தவறாக தகவலை பொதுவெளியில் தெரிவித்திருந்தால், சம்மந்தப்பட்டத் துறையில் திமுக கோரிக்கை மனு அளிக்கலாம்" என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நான்கு வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தார்.