ஜெம் வீரமணி மீதான 9 பாலியல் வழக்குகளில் 18 சிறுமிகள் பாதிப்பு - சிறப்பு புலனாய்வு குழு
இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள பிரகாஷை பிடிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு காவல்துறை ப்ளூ கார்னர் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளது.
Published : November 26, 2026 at 10:33 AM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் இதுவரை 18 சிறுமிகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானதாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை ராயப்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் ஜெம் வீரமணி சிறுமிகளுக்குப் பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த வழக்குகளின் விசாரணையில் இந்த புகாரில் தொடர்புடைய பல்வேறு நபர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக, ஜெம் வீரமணி, மகேந்திர சிம்ஹன், சாந்தி, லாசர், கணேசன், சீனிவாசன், சக்திவேல், பாபு, பார்த்திபன் மற்றும் பெருமாள் என்கிற பாலா ஆகிய 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக சிறுமிகளை ஜெம் வீரமணியிடம் அழைத்துச் சென்றதாகக் கூறப்படும் ஓட்டுநர் பெருமாள் என்கிற பாலாவையும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் கைது செய்தனர்.
அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஜெம் வீரமணி வீட்டின் பின்புறம் சிறுமி ஒருவர் உடல் புதைக்கப்பட்டதாக கிடைக்கப் பெற்ற தகவலின் அடிப்படையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் அவரின் வீட்டின் பின்புறம் ஜேசிபி இதன் மூலம் பள்ளங்கள் தோண்டி தீவிர ஆய்வு செய்தனர்.
ஆனால், இந்த ஆய்வில் எந்த ஒரு சந்தேகத்திற்கு இடமான தடயமும் கிடைக்கவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், முதற்கட்டமாக இந்த விவகாரத்தில் 8 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் மேலும் ஒரு சிறுமி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கடந்த நவம்பர் 13-ஆம் தேதி ஒன்பதாவது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதனால் ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 9 ஆக அதிகரித்தது.
தொடர்ந்து, நடைபெற்ற விசாரணையில் இதுவரை 18 சிறுமிகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கெனவே 13 சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்டதாகப் புகார்கள் பெறப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது அந்த எண்ணிக்கை 18-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
9 வழங்குகளில் நீதிமன்ற விசாரணை, 2 வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
இந்த நிலையில், இந்த 9 வழக்குகளில் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளையும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தொடங்கியுள்ளனர். விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவு குற்ற எண் 11/2026ன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கடந்த நவம்பர் 11-ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து அந்த வழக்கில் நீதிமன்ற விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் குற்றப்பத்திரிகையின் நகல்கள் கடந்த நவம்பர் 17-ஆம் தேதி எதிர்மனுதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
தொடர்ந்து மற்றொரு வழக்கான விபச்சாரத் தடுப்புப் பிரிவு குற்ற எண் 12/2026 கடந்த நவம்பர் 23-ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் மொத்தமுள்ள 9 வழக்குகளில் இதுவரை 2 வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 7 வழக்குகளிலும் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: தனியார் பள்ளி அங்கீகாரம் மோசடி வழக்கு: அன்பில் மகேஸை இரண்டாம் முறை காவலில் எடுத்து விசாரணை
தலைமறைவாக உள்ள பிரகாஷை பிடிக்க ப்ளூ கார்னர் நோட்டீஸ்
மேலும், இந்த வழக்குகளில் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பெருமளவில் பணம் கைமாற்றப்பட்டதாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் தொடர்புடைய பிரகாஷ் என்பவர் தலைமறைவாக உள்ளார். அவரைக் கைது செய்வதற்காக நீதிமன்றத்தில் பிடியாணை பெறப்பட்டுள்ளது.
அதையடுத்து அவரைக் கண்டறிந்து கைது செய்யும் நடவடிக்கையாக சர்வதேச காவல்துறையின் ப்ளூ கார்னர் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் 18 சிறுமிகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அனைத்து வழக்குகளிலும் நீதிமன்றத்தில் விரைவான விசாரணை நடத்தி குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத் தரத் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.