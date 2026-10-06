வீடியோ ஆதாரம் வெளியானது எப்படி? ஜெம் வீரமணி வழக்கில் காவல் துறைக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி
செய்தி வெளியிடும்போது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரகசியமும் முக்கியம் என்பதை பத்திரிக்கைகள் உணர்ந்து வெளியிட வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 7:32 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் வீடியோ, ஆடியோ ஆதாரங்களை வெளியிட தடை கோரிய மனு மீதான விசாரணையை உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட வீரமணி தொடர்பான வீடியோக்கள் வெளியான நிலையில், அந்த விவகாரம் தொடர்பாக தொலைக்காட்சி மற்றும் பத்திரிகைகளில் செய்தி வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என துளிர் அறக்கட்டளை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், இவ்வழக்கு தொடர்பான வீடியோ, ஆடியோ ஆதாரங்கள் தொடர்பான செய்திகளை வெளியிட தொலைக்காட்சிகள், பத்திரிகைகள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களுக்கு தடை (John Doe) விதித்து உத்தரவிட்டர்.
மேலும், விசாரணையின் உண்மைநிலையை மக்கள் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் வாரம் ஒருமுறை பத்திரிகை மூலமாக செய்தி வெளியிட வேண்டும் என எஸ்.ஐ.டி-க்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு இன்று (அக் 06) மீண்டும் விசாரணக்கு வந்தபோது, துளிர் அறக்கட்டளை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், பத்திரிகைகளிடம் இருந்து வீடியோ எப்படி மற்றவர்களுக்கு வெளியே சென்றது என காவல்துறை விசாரணை செய்ய வேண்டும்.
போக்சோ சட்டத்தின் படி சிறுமிகளின் ஆபாச வீடியோவை வைத்திருப்பதும் சட்டப்படி குற்றமாகும். அதற்கு 7 ஆண்டுகளுடன் அபராதமும் விதிக்க முடியும். விசாரணை அதிகாரிகள் மட்டுமே அந்த குறிப்பிட்ட வீடியோக்களை வைத்திருக்க விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடியோக்களில் உள்ள முகங்களை மறைத்து ஒளிபரப்பினாலும், ஆடை மற்றும் உருவத்தை வைத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரகசியங்கள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு பிறகும் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பிய வீடியோ காட்சி சமூக வளைதளங்களில் இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
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காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அருண் அன்புமணி, ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி வழக்கு தொடர்பாக செப் 24-ஆம் தேதி எக்ஸ் தளத்தில் வீடியோ வெளியானதை தொடர்ந்து, சென்னை காவல்துறை உடனடியாக எச்சரிக்கை விடுத்தது. எச்சரிக்கையை அடுத்து உடனடியாக பதிவு நீக்கப்பட்டது.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் ரகசியங்களை பாதுகாக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் காலதாமதம் இன்றி காவல்துறை எடுத்துள்ளது. இதுவரை 4 வழக்குகள் காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட 3 பேர் புதிதாக புகார் அளித்துள்ளனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான அனைத்து ஆதாரங்களும் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பத்திரிகை சுதந்திரம் என்ற பெயரில் வழக்கு தொடர்பான படங்களை மறைத்து வெளியிட்டாலும், அது ஆதாரம் என்ற அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் உரிமை எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதைவிட பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் உரிமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் அரசு கவனமாக உள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகள் தாமாக முன்வந்து புகார் அளித்தால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொள்ள முடியும். புகார் அளிப்பவர்களின் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும். எஸ்.ஐ.டி விசாரணை சரியான கோணத்தில் நடைபெற்று வருகிறது எனத் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, செய்தி வெளியிடும்போது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரகசியமும் முக்கியம் என்பதை பத்திரிகைகள் உணர்ந்து வெளியிட வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
மேலும், எப்படி வீடியோ மறைக்கப்பட்டது? யார் மூலமாக வீடியோ வெளியானது? என்பது குறித்தும் காவல்துறை விசாரணை செய்து வருகிறதா? என கேள்வி எழுப்பி விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்திவைத்தார்.