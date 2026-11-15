ஜெம் வீரமணி மீது 9-வது வழக்குப்பதிவு- ஓட்டுநர் உள்பட 10 பேர் சிறையில் அடைப்பு
சிறுமிகளை ஜெம் வீரமணியிடம் அழைத்துச் சென்று அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாகக் கூறப்படும் ஓட்டுநர் பாலாவையும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : November 15, 2026 at 10:53 PM IST
சென்னை: சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக எழுந்த புகாரில் ஜெம் வீரமணி மீது 9-வது வழக்குப்பதிவுச் செய்து சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். இவ்வழக்கில் ஓட்டுநர் உள்பட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை ராயப்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஜெம் வீரமணி, சிறுமிகளை வன்கொடுமைச் செய்ததாக காவல்துறைக்கு கிடைத்த புகாரின் அடிப்படையில் அவரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்துள்ளனர். ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் ஜெம் வீரமணிக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், லாசர், கணேசன், சீனிவாசன், சக்திவேல், பாபு, பார்த்திபன் ஆகியோரை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் கைது செய்து நீதிமன்ற உத்தரவுபடி சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த நிலையில் ஜெம் வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறி மேலும் ஒரு சிறுமி புகார் அளித்துள்ளார். அந்தச் சிறுமியிடம் பெறப்பட்ட வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், கடந்த நவ.13- ஆம் தேதி ஜெம் வீரமணி மீது 9-வது வழக்கைப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், சிறுமிகளை ஜெம் வீரமணியிடம் அழைத்துச் சென்று அவருக்கு உடந்தையாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஓட்டுநர் பாலா என்கிற பெருமாள் என்பவரையும் நேற்று (நவ.14) சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவைச் சேர்ந்த காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். பின்னர், பாலாவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள வீரமணியின் வீட்டில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்தச் சோதனையானது, மயிலாப்பூர் வட்டாட்சியர் மற்றும் நிர்வாக நடுவர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
இதனிடையே, ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்குகளில் ஒரு வழக்கில் மட்டும் 46 நாட்களுக்குள், சுமார் 720 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை, 40 சாட்சிகளுடன் தயாரிக்கப்பட்டு நவ.11- ஆம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள போக்சோ வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் இதுவரை ஜெம் வீரமணி உள்பட மொத்தம் 10 பேரை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.