ஜெம் வீரமணி மீது 5-வது போக்சோ வழக்குப்பதிவு; பிடியை இறுக்கும் காவல்துறை
புழல் சிறையில் உள்ள தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி, சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோர் மீது குண்டர் தடுப்புக் காவல் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.
Published : October 3, 2026 at 8:20 PM IST
சென்னை: சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணி மீது 5-வது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹம் மற்றும் கணேசன் ஆகியோரை பெருநகர சென்னை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து ஜெம் வீரமணியின் அலுவலகம் உட்பட 5 இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினரால் சோதனை நடத்தப்பட்டு, கைப்பேசிகள், பல்வேறு ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சான்று ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கை விசாரிப்பதற்கு பெண் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அந்த குழுவில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவுக் கூடுதல் காவல் ஆணையாளர் தேன்மொழி, சென்னை பெருநகர காவல் மேற்கு மண்டல இணை ஆணையாளர் திஷா மிட்டல், தமிழ்நாடு காவல்துறையின் செய்தி தொடர்பாளர் மற்றும் ஊடகத் தொடர்பு அதிகாரி முத்தரசி, சென்னை பெருநகர காவல்துறையில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்புப் பிரிவின் துணை ஆணையாளர் கீதாஞ்சலி ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
ஜெம் வீரமணி வழக்கு விசாரணையை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். அந்த வகையில், ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக புகார்கள் வந்துக் கொண்டிருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
"ஜெம் வீரமணி வழக்குகள் தொடர்பாக புகார் அளிக்க விரும்பும் பொதுமக்கள் மற்றும் இவ்வழக்கிற்கு தொடர்புடைய தகவல்கள், உண்மைகள், ஆவணங்கள் அல்லது பிற முக்கிய விவரங்கள் ஏதேனும் தெரிந்திருப்பின், அவற்றை சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள் 93453-19676 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் நேரடியாகவோ, வாட்ஸ் அப் மூலமாகவோ அத்தகவல்களைத் தெரிவிக்கலாம். தகவல் கொடுப்பவர்கள் பற்றிய விபரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும். மேலும், பெறப்படும் அனைத்து தகவல்களும் விசாரிக்கப்பட்டு உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்" என சென்னை பெருநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, அக்.01- ஆம் தேதி ஜெம் வீரமணி, சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரை குண்டர் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த சூழலில், ஜெம் வீரமணி மீது 5-வது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.