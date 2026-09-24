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முதல்வரின் தனிப்பட்ட கவனத்தில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி பாலியல் வழக்கு - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தகவல்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவரை ராஜினமா செய்ய அழுத்தம் தரவில்லை என அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 5:59 PM IST

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சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி வழக்கை, முதலமைச்சர் விஜய் தனிப்பட்ட கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில், 2026–27 ஆண்டுக்கான மாநில அளவிலான சட்டக் கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான தடகளப் போட்டிகள் சென்னை நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறுகின்றன. இந்த போட்டிகளை, எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தொடங்கி வைத்தார்.

பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நியமனம்

அப்போது பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், தமிழ்நாடு சட்டப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு துணைவேந்தர் இல்லாமல் பல பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் எந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கும் துணைவேந்தர் இல்லாத சூழல் உருவாக உள்ளது. இதற்கான பல தீர்வுகளை முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை செய்து வருகிறார். விரைவில் ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் என நம்புகிறோம் என்று தெரிவித்தார்.

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், கல்வி மாநிலப் பட்டியலில் இல்லாததால், துணைவேந்தர்களை நியமிக்கும் அதிகாரம் நமக்கு இல்லை. ஜனவரி மாதத்தில் பல பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள துணைவேந்தர்களின் பதவிக்காலம் முடிய உள்ளது. மேலும், துணைவேந்தர்கள் நியமனம் செய்யும் அதிகாரம் மாநிலத்திடம் இருந்தால்தான் இதற்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும்.

மேலும், புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது இன்னும் முதற்கட்ட ஆய்வில் மட்டும்தான் உள்ளது. அது தொடர்பாக துறை சார்ந்த அமைச்சர் அறிவிப்பு வெளியிடுவார். மக்களுக்கு எதிரான, மீனவர்களுக்கு எதிரான எந்த ஒரு போக்கையும் இந்த அரசு செய்யாது. திமுகவும் பாஜகவும் மிக இணக்கமாக உள்ள காரணத்தால், திமுகவை காப்பாற்றுகின்ற எண்ணத்தில் பாஜக மறைமுகமாக செயல்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமி சுயநலத்திற்காக திமுகவுடன் சேர்ந்து ஆட்சி அமைப்பதாக கூறியதால்தான் அதிமுகவில் இருந்து அனைவரும் வெளியேறினார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவிற்கு முட்டு கொடுக்கிறார். குறிப்பாக இடைத்தேர்தலில் திமுகவும் அதிமுகவும் ஒன்றிணைந்து ஒரே வேட்பாளர்களை நிறுத்துவதாக இருந்தனர்.

இந்த நிலையில் இருவரும் தனித்தனியாக நின்றால் தான் ஓட்டை பிரிக்க முடியும் என்பதால்தான் இடைத்தேர்தலில் தனித்தனியாக வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளனர். இடைத்தேர்தலில் தவெகவின் வேட்பாளர்கள் தான் வெற்றி பெறுவார்கள். அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை.

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மீனாட்சி அம்மன் காேவில் அறங்காவலர் ராஜினாமா

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அறங்காவலர் குழு தலைவரை ராஜினாமா செய்ய சொல்லி நாங்கள் எந்த அழுத்தமும் தரவில்லை. அந்தத் துறைக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை. தமிழ்நாடு அரசு, கோயில் விவகாரத்தில் எந்த முடிவும் எடுக்கமாட்டோம். 7, 8 வருஷமாக பி.டி.ஆர் என்னை பற்றி தான் பேசி வருகிறார். டிரஸ்ட் தொடர்பான குடும்ப விவகார மோதலில் என்னிடம் அவர் பேசினார். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நல்லபடியாக நடந்து முடிந்துவிட்டது.

தொடர்ந்து, ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி வழக்கை, முதலமைச்சர் விஜய் தனிப்பட்ட கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். விசாரணை மிக தெளிவாக போய் கொண்டிருக்கிறது. அதில் எந்த ஒரு மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை.

மின்சார வாரியத்தின் தற்போதைய இந்த மோசமான சூழ்நிலைக்கு திமுகவின் ஐந்தாண்டு ஆட்சிதான் காரணம். வரும் மழைக்காலங்களில் மின்சாரம் தடைபடாமல் இருக்க தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறோம் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

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