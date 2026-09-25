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'ஜெம் வீரமணி வழக்கு விஸ்வரூபம் எடுக்க போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி தான் காரணம் - தவெக அரசு அல்ல' - பெ. சண்முகம் பேச்சு

அதிமுக, திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய மூன்று கட்சிகளும் 'ஜெம்' வீரமணி வழக்கை விசாரிக்க போதிய ஆர்வம் காட்டவில்லை என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

ந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 3:30 PM IST

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சென்னை: 'ஜெம்' வீரமணி மீதான பாலியல் வழக்கில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய அந்த கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், இந்த வழக்கு விஸ்வரூபம் எடுக்க போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி தான் காரணம், தவெக அரசு அல்ல என்றார்.

தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் நாட்டையே உலுக்கி வரும் ஜெம் வீரமணி வழக்கில், தொடர்புடைய அனைவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் நீதி வழங்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் சென்னை தரமணியில் இன்று (செப்டம்பர் 25) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

ஜெம் வீரமணி மீது கடும் நடவடிக்கை வேண்டும்

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், “ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி மீதான விவகாரம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பல ஆண்டுகளாக நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகளை இதில் ஈடுபடுத்தி உள்ளனர். இந்த குற்றத்தை மூடி மறைத்த அதிகாரிகள், ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் இதில் சம்மந்தப்பட்டுள்ளவர்கள் என அனைவரது விவரங்களையும் வெளிக்கொண்டு வரவேண்டும்.

ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்பிவிடக் கூடாது. இந்த வழக்கில் காவல் துறையினரின் விரிவான விசாரணைக்கு பிறகு தான், முழுமையான தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கும்.

போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி பத்மா உத்தரவால் தான் ஜெம் வீரமணி வழக்கு தற்போது வெளி உலகத்துக்கு வந்துள்ளது. ஆனால், தற்போதைய த.வெ.க அரசு இந்த வழக்கை தான் வெளிக் கொண்டு வந்ததாகக் கூறுவது முற்றிலும் தவறு. இந்த வழக்கு தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்ததற்கு போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி தான் காரணம். தவெக அரசு காரணம் அல்ல.

அதிமுக, திமுக, தவெக உட்பட 3 கட்சிகளுமே இந்த வழக்கை உரிய முறையில் விசாரிக்க ஆர்வம் காட்டவில்லை. மேலும், போதிய ஆதாரம் இருந்ததால் தான் அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் உடனடியாக பணியிட நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும்.

ஆகஸ்ட் 19-ஆம் தேதி நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் தான் விசாரணை நடைபெறுகிறது. இதற்கும் இடைத்தேர்தலுக்கும் எந்த சம்மதமும் இல்லை.

த.வெ.க அரசு இடைத்தேர்தல் ஆதாயத்திற்காகவோ அல்லது 'Stunt' ஆகவோ நினைத்து இந்த வழக்கை கையில் எடுத்துள்ளதோ என நினைக்கத் தோன்றுகிறது.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும்

முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார். ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கில் திமுகவின் ஆட்சிக் காலத்தில் உத்தரவிடப்பட்டதா, இல்லையா என்பது தற்போது பிரச்சனை இல்லை. FIR பதிவு செய்யப்பட்ட பிறகு ஏன் மேல் விசாரணை நடத்தவில்லை?

கடந்த தி.மு.க ஆட்சிக்காலத்தில் இந்த வழக்கில் புகார் அளிக்கப்பட்டும், மேல் விசாரணை நடத்தாமல் 2025ல் ஆதாரங்கள் இல்லை எனக் கூறி வழக்கை முடிக்க காவல் துறை முயன்றது ஏன்?

முந்தைய தி.மு.க ஆட்சியில் இந்த வழக்கை மூடி மறைக்க காவல் துறைக்கு அழுத்தம் கொடுத்தது யார்? என்பதை மு.க. ஸ்டாலின் விளக்க வேண்டும். ஆனால், இது போன்ற கேள்விகளுக்கு எந்த பதிலும், மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இல்லை.

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இந்த விவகாரத்தை மு.க.ஸ்டாலின் எளிமையாக இதை கடந்து சென்று விட முடியாது. என் ஆட்சியில் தவறு நடந்துவிட்டது, அதிகாரிகள் என் கவனத்திற்கு கொண்டு வரவில்லை என்று மு.க. ஸ்டாலின் தார்மீகப் பொறுப்பேற்க வேண்டுமே தவிர, நேற்றைய அறிக்கையின் மூலம் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது.

இந்த வழக்கில் கோடிக்கணக்கான பணம் கைமாறியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது போன்ற பல வழக்குகள் தமிழ்நாட்டில் கிடப்பில் உள்ளன. அது போன்ற நிலை இந்த வழக்கில் ஏற்படக் கூடாது” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

COMMUNIST PARTY OF INDIA
VEERAMANI POCSO CASE
CPI SHANMUGAM
சிபிஐ சண்முகம்
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