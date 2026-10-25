ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணியின் மகள் எஸ்ஐடி விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை - காரணம் என்ன?
ஜெம் வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து சிங்கப்பூர் செல்ல முயன்றபோது அவரை குடியுரிமை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர்.
Published : October 25, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் கைதான ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணியின் மகள் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக இன்று எஸ்ஐடி விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் நபர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த வழக்கில் இதுவரை மொத்தம் எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் மற்ற நபர்களைக் கண்டறிந்து விசாரணை நடத்துவதற்காக, சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவான எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, ஜெம் வீரமணி, மகேந்திர சிம்மன், சாந்தி உள்ளிட்ட மூன்று பேரை இரண்டு நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பெரவள்ளூர் காவல் நிலையத்தில் வைத்து அவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
ஜெம் வீரமணி மகளை விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்திய போலீஸ்
மேலும், ஜெம் வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து சிங்கப்பூர் செல்ல முயன்றபோது அவரை குடியுரிமை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். இதையடுத்து, அவர் எஸ்ஐடி அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்.
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அவர் வெளிநாடு செல்ல முயன்றதற்கான காரணம் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த விசாரணையின்போது அர்ச்சனாவுக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதாகவும், இதையடுத்து அவர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தனியார் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை
இந்த நிலையில், இன்று காலை 11 மணிக்கு எஸ்ஐடி அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அவருக்கு சம்மன் வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அர்ச்சனா விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை.
அவருக்குப் பதிலாக, அவரது வழக்கறிஞர் விக்னேஷ் எஸ்ஐடி அலுவலகத்தில் ஆஜரானார். அப்போது, அர்ச்சனா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதற்கான மருத்துவச் சான்றிதழை எஸ்ஐடி அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பித்து, அர்ச்சனா விசாரணைக்கு ஆஜராக மேலும் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் எனக் கோரியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், வேறொரு நாளில் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு புதிய சம்மன் வழங்கக் கோரி அர்ச்சனா தரப்பு மனு அளிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.