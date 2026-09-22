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ஜெம் வீரமணி பாலியல் வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது: தீவிர விசாரணையில் போலீசார்

ஜெம் வீரமணியின் நிறுவனத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கணேசன் பணியாற்றியுள்ளார். அவரது செல்போனை போலீசார் ஆய்வு செய்த போது, சிறுமி ஒருவரிடம் வீரமணி ஆபாசமாக இருப்பது போன்ற வீடியோ இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி
ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 3:41 PM IST

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சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் வீரமணி தொடர்புடைய பாலியல் வழக்கில் ஏற்கனவே 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது அந்நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த ஊழியர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னையை சேர்ந்த தன்னார்வலர் ஒருவருக்கு கிடைத்த ரகசிய பென்டிரைவ் ஆதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு, கிரானைட் தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணியை கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர். அந்த பென் டிரைவில் 13 வயது சிறுமியை ஜெம் வீரமணி பாலியல் வன்புணர்வு செய்த வீடியோ இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, ஜெம் வீரமணியை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அவருக்காக பல சிறுமிகளை அழைத்து சென்றதாக அவரது வீட்டில் பணிபுரியும் சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்மன் ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இதனிடையே, வீரமணி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு அவரை வழக்கில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக பல கோடி ரூபாய் பணம் கைமாறியதாக விசாரணையில் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அந்த பணம் யார் யாரிடம் சென்றது? எந்த வழியில் பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றது? அந்த பணம் வழக்கின் விசாரணையை பாதித்ததா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, வீரமணி தொடர்புடைய பணப் பரிவர்த்தனைகள், சொத்து விற்பனை உள்ளிட்டவை தொடர்பாகவும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

சென்னை காவல் ஆணையரகம்
சென்னை காவல் ஆணையரகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் ஒருவர் கைது

இந்நிலையில், ஜெம் வீரமணி தொடர்புடைய பாலியல் வழக்கு தொடர்பாக அவரது நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய கணேசன் என்பவரை போலீசார் தற்போது கைது செய்துள்ளனர். அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

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காவல்துறை அறிக்கை

இதுகுறித்து சென்னை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "ஜெம் வீரமணியின் நிறுவனத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கணேசன் பணியாற்றியுள்ளார். அவரது செல்போனை போலீசார் ஆய்வு செய்த போது, சிறுமி ஒருவரிடம் வீரமணி ஆபாசமாக இருப்பது போன்ற வீடியோ இருந்தது.

சிறுமியின் ஆபாச வீடியோ வைத்திருந்தது மற்றும் அதுதொடர்பாக காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் மறைத்தது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் கணேசனை போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்" என தனது அறிக்கையில் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கிடையே, கணேசனின் செல்போனில் இருந்ததாக கூறப்படும் வீடியோவை அவருக்கு அனுப்பியது யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதேபோல், ஜெம் வீரமணி தொடர்புடைய பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பாக தேனாம்பேட்டையைச் சேர்ந்த ரயில்வே தொழிற்சங்க நிர்வாகி ஒருவரின் மகனுக்கு, விபச்சார தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.

TAGGED:

ஜெம் கிரானைட் வீரமணி வழக்கு
POCSO
GEM GRANITES VEERAMANI
ARRESTED
GEM GRANITES VEERAMANI CASE

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