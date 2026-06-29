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பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் கௌரவிக்கப்பட்ட கோவை தமிழர் - ஏன் தெரியுமா?

பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் ஒழிப்பை வலியுறுத்தி, சைக்கிள் பயணம் மூலம் உலக சாதனை படைத்த ஜி.டி. விஷ்ணு ராம் கௌரவிக்கப்பட்டார்.

இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் கோவைத் தமிழருக்கு உயரிய விருது வழங்கி கௌரவிப்பு
இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் கௌரவிக்கப்பட்ட கோவை தமிழர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 1:36 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 1:56 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: சமூக ஆர்வலரும், போதை பொருட்களுக்கு எதிராக சைக்கிள் பயணத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருபவருமான ஜி.டி. விஷ்ணு ராம், பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் கௌரவிக்கப்பட்டார்.

பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வுக்காக, சைக்கிள் பயணம் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருபவர் ஜி.டி. விஷ்ணுராம். கோவையை சேர்ந்த இவர் அண்மையில் தனுஷ்கோடி முதல் கோயம்புத்தூர் வரை, சுமார் 500 கிலோ மீட்டர் தூரத்தை 15 மணி நேரம் 8 நிமிடங்களில், மிக வேகமாக கடந்து சாதனை படைத்தார். அவரது இந்த சைக்கிள் விழிப்புணர்வு பயணம் உலக சாதனையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ​

இந்த நிலையில் 'லண்டன் வேர்ல்டு புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்' (London world book of Records) என்ற அமைப்பின் சார்பில், இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தின் ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் (House of Commons) என்று அழைக்கப்படும் அந்நாட்டு மக்களவையில் சர்வதேச விழா கடந்த 26-ந் தேதி நடைபெற்றது.

ஜி.டி. விஷ்ணு ராமுக்கு வழங்கப்பட்ட உயரிய விருது
ஜி.டி. விஷ்ணு ராமுக்கு வழங்கப்பட்ட விருது சான்றிதழ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உலகளவில் 10-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த சாதனையாளர்கள் பங்கேற்ற இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் சர்வதேச விருது வழங்கும் நிகழ்வில், தென்னிந்தியாவில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டு விருது பெற்ற ஒரே நபர் ஜி.டி. விஷ்ணு ராம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சர்வதேச போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. போதைப்பொருள் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அவரது விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்திற்கு சர்வதேச அளவில் கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக இந்த விருது பார்க்கப்படுகிறது. ​இந்த சர்வதேச அங்கீகாரம் இந்தியாவிற்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும், குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் மண்ணிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளது.

இது குறித்து சமூக ஆர்வலர் ஜி.டி. விஷ்ணு ராம் கூறுகையில், ”இந்த அங்கீகாரமானது சமூக விழிப்புணர்பு பயணத்திற்கு ஒரு புதிய தொடக்கம். சைக்கிள் பயணம் வாயிலாக சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், இளைஞர்களை ஆரோக்கியமான, ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறைக்கு ஊக்குவிக்கவும் தொடர்ந்து பாடுபடுவேன்.

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2026-ல் ஆண்டில் 2026 கிலோ மீட்டர் தூரம் சைக்கிள் பயணம் செய்து, போதைப்பொருள் இல்லா தமிழ்நாடு மற்றும் பெண்கள் பாதுகாப்பிற்கான விழிப்புணர்வை தீவிரமாக எடுத்துச் செல்ல திட்டமிட்டிருக்கிறேன்.

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் பெண்கள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்கு உறுதுணையாக எனது பயணம் அமையும்” என நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.

Last Updated : June 29, 2026 at 1:56 PM IST

TAGGED:

COIMBATORE TAMIL AWARDED AT ENGLAND
கோவைத் தமிழருக்கு உயரிய விருது
COIMBATORE
ஜிடி விஷ்ணு ராம்
GD VISHNU RAM

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