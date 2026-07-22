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டெண்டர் விவகாரம்: ஊழலை தடுக்க 2,000 அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி - சென்னை மாநகராட்சி முடிவு

பிரிவு உதவிப் பொறியாளர்கள் முதல் தலைமை பொறியாளர்கள் வரை உள்ள அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி
சென்னை மாநகராட்சி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 2:16 PM IST

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சென்னை: ஊழல் மற்றும் முறைக்கேடுகளை தடுக்கும் விதமாக 2,000 அதிகாரிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி (டெண்டர்) முறைகள் குறித்து ஆணையர் தலைமையில் சிறப்புத் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்க சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தவெக அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், அரசு ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்குவதை தடுக்கும் நோக்கில், கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, கையூட்டு பெரும் அரசு ஊழியர்களை பணியிடை நீக்கம், பணி நீக்கம் செய்வது போன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு, அவர்கள் மீது வழக்குகளும் பதியப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் நகராட்சி, பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலை, போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் வாரியாக கடந்த தி.மு.க ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டர்களில், ஊழல் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகக் கூறி 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த சூழலில், சென்னை மாநகராட்சியில் டெண்டர் பணிகளில் நடக்கும் ஊழலை தடுக்க 2,000 அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க திட்டம் தீட்டப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.

ஊழலைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், முதன்முறையாக சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் 2,000 அதிகாரிகளுக்கு டெண்டர் நடைமுறைகள் குறித்து சிறப்பு பயிற்சிகள் ஆணையர் தலைமையில் வழங்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த பயிற்சியில், பிரிவு உதவி பொறியாளர்கள் முதல் தலைமை பொறியாளர்கள் வரை உள்ள அதிகாரிகள் 2,000 பேர் பங்கேற்க உள்ளனர். ஜூலை மாதம் இறுதி வாரத்தில் 5 நாள்கள் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த அரைநாள் பயிற்சி வகுப்பில், டெண்டர் வெளியிடும் நடைமுறைகள், டெண்டர்களை ஆய்வு செய்து பரிசீலிக்கும் முறைகள், டெண்டர் மதிப்பீடு, கொள்முதல் விதிமுறைகள், டெண்டர் வெளிப்படைத்தன்மை, இ-டெண்டர், இ-கொள்முதல் நடைமுறைகள், திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்தல் ஆகியவை குறித்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

பல ஆண்டுகளாக முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட டெண்டர்கள், குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டுமே சாதகமாக வழங்குவது, குறுகிய கால ஏல வாய்ப்புகள், ஒப்பந்தங்கள் ரத்து செய்யப்படுதல் மற்றும் நடுவர் வழக்குகள் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளதால் பல்வேறு மாநகராட்சி திட்டங்கள் தாமதம் அடைந்ததாக கூறப்பட்டது.

இந்த பின்னணியில் டெண்டர் நடைமுறைகள் மேலும் வெளிப்படையாகவும், விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டதாகவும் மாற்றும் வகையில் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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CHENNAI CORPORATION
சென்னை மாநகராட்சி
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