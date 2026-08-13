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தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற முதியவர் மற்றும் காப்பாற்ற முயன்ற கேட் கீப்பர் ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழப்பு

திருமணமான ஆறு மாதத்தில் கேட் கீப்பர் உயிரிழந்திருப்பது ரயில்வே ஊழியர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியுள்ளது.

கோபுராஜபுரம் ரயில்வே கேட்
கோபுராஜபுரம் ரயில்வே கேட் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 3:37 PM IST

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தஞ்சாவூர்: தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற முதியவரை காப்பாற்ற சென்ற ரயில்வே கேட் கீப்பர் ராகுல் குமார் (30) என்பவர் ரயில் மோதி உயிரிழந்தார். இந்த விபத்தில் காப்பாற்றப்பட முயன்ற அடையாளம் முதியவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் சிதறி பலியானார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே பாபநாசம் வட்டம், கோபுராஜபுரம் ரயில்வே கேட் கீப்பராக உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பக்பத் மாவட்டம் கீர்த்தாய் என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராகுல் குமார் (வயது 30) என்பவர் பணி புரிந்து வந்தார். அவருக்கு திருமணமாகி ஆறு மாதங்கள் ஆகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்று (ஆக.12) நள்ளிரவு 11.45 மணிக்கு நாகர்கோவிலிருந்து தாம்பரம் நோக்கி சென்ற அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் அதிவேகமாக அந்த ரயில்வே கேட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது ரயில் வருவதை ஒட்டி, கேட் கீப்பர் ராகுல் குமார் விதிகளின்படி லெவல் கிராசிங் கேட்டுகளை மூடி விட்டுப் பாதுகாப்பிற்காக நின்று கொண்டிருந்தார். அந்தச் சமயத்தில் மூடியிருந்த கேட்டை தாண்டி, 65 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் ஒருவர் தண்டவாளத்தை நோக்கி கடக்க முயன்றுள்ளார்.

இதனை சற்றும் எதிர்பாராத கேட் கீப்பர் ராகுல் குமார், தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் ஓடிச் சென்று அந்த நபரைப் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு இழுத்துக் காப்பாற்ற முயன்றார். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக அதி வேகமாக வந்த அந்தியோதயா ரயில் அவர்கள் இருவர் மீதும் மோதியதில், இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் சிதறி உயிரிழந்தனர். இதில் அவர்களது உடல்கள் சுமார் அரை கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்டன.

இது குறித்து தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த கும்பகோணம் ரயில்வே காவல் துறையினர் மற்றும் உள்ளூர் காவல் துறையினர் இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல் துறையினர் பலியான மற்றொரு நபர் யார் என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தன்னுடைய கடமையை தாண்டி, பிறிதொரு மனித உயிரை காக்க தனது இன்னுயிரை தியாகம் செய்த வடமாநில கேட் கீப்பர் ராகுல் குமாரின் இந்தச் செயல் ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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கேட் கீப்பர் உயிரிழப்பு
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