ஐ.ஐ.டி-யில் முதுகலை படிப்பில் சேர வேண்டுமா? கேட் 2027 தேர்வுக்கு விண்ணப்பம் தொடக்கம்
2027-ம் ஆண்டுக்கான கேட் தேர்வுக்கு செப்டம்பர் 27-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என சென்னை ஐ.ஐ.டி தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 28, 2026 at 8:00 AM IST
புது டெல்லி: 2027-ம் ஆண்டுக்கான கேட் தேர்வை சென்னை ஐ.ஐ.டி நடத்தும் நிலையில், அதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடங்கியுள்ளது.
மத்திய அரசு கீழ் செயல்படும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கை பெற கேட் தேர்வு கட்டாயமாகும். இதுமட்டுமின்றி கேட் தேர்வின் மூலம் இஸ்ரோ உட்பட பல்வேறு மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் பணி வாய்ப்பையும் பெற முடியும். பொறியியல், அறிவியல் உள்ளிட்ட பாடப்பிரிவுகளில் பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
கேட் தேர்வு என்றால் என்ன?
ஐ.ஐ.டி, ஐ.ஐ.எஸ்.சி உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பொறியியல், தொழில்நுட்பம், கலை, அறிவியல், வணிகம், கட்டடக்கலை ஆகிய பாடப்பிரிவுகளில் வழங்கப்படும் முதுகலை பட்டப்படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக பொறியியலில் பட்டதாரித் திறனறித் தேர்வு எனப்படும் “கேட்” தேர்வு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படுகிறது.
இத்தேர்வை ஒவ்வொரு வருடமும் மத்திய கல்வித்துறையின் அறிவுரையின்படி, ஏதேனும் ஒரு ஐ.ஐ.டி மற்றும் ஐ.ஐ.எஸ்.சி ஆகிய கல்வி நிறுவனங்களில் நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் 2027-ம் ஆண்டுக்கான கேட் தேர்வை சென்னை ஐ.ஐ.டி நடத்தவுள்ளது.
தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் மற்றும் தேதிகளை சென்னை ஐ.ஐ.டி ஏற்கனவே அறிவித்த நிலையில், தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதி முதல் தொடங்கியுள்ளது.
யாரெல்லாம் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்?
பொறியியல், தொழில்நுட்பம், கட்டடக்கலை, அறிவியல், வணிகம், கலை, சமூக அறிவியல் ஆகிய பாடப்பிரிவுகளில் இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்கள் அல்லது மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருபவர்கள் இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், இதற்கு நிகரான கல்வித்தகுதியை பெற்றவர்களும் இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
புதிதாக ரோபோட்டிக்ஸ் மற்றும் ஆட்டோமோசன் தாள் சேர்ப்பு
கேட் தேர்வு மொத்தம் 30 தாள்கள் கொண்டு நடத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில், இந்தாண்டு புதிதாக ரோபோட்டிக்ஸ் மற்றும் ஆட்டோமோசன் என்ற புதிய தாள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று, ஜவுளிப் பொறியியல் மற்றும் ஃப்பர் அறிவியல் (TF) என்ற தாள், பொறியியல் அறிவியல் என்ற தாளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏரோஸ்பேஸ், வேளாண், பயோமெடிக்கல், சிவில், கெமிக்கல், கணினி அறிவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம், டேட்டா சயின்ஸ் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு, எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேஷன், எலெக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், மைனிங், பெட்ரோலியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறியியல் பாடப்பிரிவுகள் கேட் தேர்வில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இவைமட்டுமின்றி, வேதியியல், இயற்பியல், கணிதம், புவியியல், புள்ளியியல், கலை மற்றும் சமூக அறிவியல், வாழ்க்கை அறிவியல், கட்டடக்கலை ஆகிய பாடங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
தேர்வு எப்படி நடைபெறும்?
இத்தேர்வு கணினி வழியில் மொத்தம் 3 மணி நேரம் நடைபெறும். மொத்தம் 100 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும் இத்தேர்வில் 15 மதிப்பெண்கள் பொது திறனறிவுக்கும், மீதமுள்ள 85 மதிப்பெண்கள் முதன்மை பாடத்திற்கு வழங்கப்படும். ஒரு சில கேள்விக்கு 1 மதிப்பெண் என்ற விதமும், ஒரு சில கேள்விக்கு 2 மதிப்பெண்கள் என்ற விதம் வினாத்தாள் அமையும்.
தவறான கேள்விக்கு நெகட்டிங் மதிப்பெண் பிடித்தம் செய்யப்படும். ஒருவர் 2 தாள்கள் வரை தேர்வு செய்து எழுதலாம். இத்தேர்வில் பெற்ற தேர்ச்சி, முடிவுகள் வெளியானதில் இருந்து 3 ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும்.
தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
கேட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் https://gate2027.iitm.ac.in/ என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக செப்டம்பர் 27-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 2000 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் பெண் விண்ணப்பதார்கள் ரூ. 1000 மட்டும் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
கடைசி தேதிக்கு பின்னர் தாமதமாக விண்ணப்பிப்பதற்கான கட்டணமாக கூடுதலாக ரூ. 500 செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வு எப்போது?
2027-ம் ஆண்டுக்கான கேட் தேர்வு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 6, 7, 13, 14, 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வு முன்னரே நகர ஒதுக்கீடு குறித்த விவரம் ஜனவரி 4-ம் தேதி வெளியிடப்படும் என்றும், அட்மிட் கார்டு வெளியீடு குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் சென்னை ஐ.ஐ.டி தெரிவித்துள்ளது.
அதே வேளையில், தேர்வை வெற்றிக்கரமாக நடத்தி முடித்து, முடிவுகளை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 19-ம் தேதி வெளியிடவும் சென்னை ஐ.ஐ,டி திட்டமிட்டுள்ளது.
கேட் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் உதவித்தொகை
இத்தேர்வின் மூலம் ஐ.ஐ.டி, ஐ.ஐ.எஸ்.சி உள்ளிட்டவற்றில் வழங்கப்படும் முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் மட்டுமின்றி முனைவர் பட்டப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெர முடியும். மேலும், கேட் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் முதுகலை மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ. 12,400 உதவித்தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. இதனை 22 மாதங்களுக்கு மாணவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இதே போன்று, முனைவர் படிப்பில் சேர்க்கை பெறும் மாணவர்களுக்கு முதல் இரண்டு வருடங்களுக்கு மாதம் ரூ. 37,000, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மாதம் ரூ. 42,000 என உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
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முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|27.08.2026
|விண்ணப்பம் நிறைவு
|27.09.2026
|தாமதக் கட்டணத்துடன் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|05.10.2026
|தேர்வு நகரம் ஒதுக்கீடு
|04.01.2027
|அட்மிட் கார்டு வெளியீடு
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
|தேர்வு தேதிகள்
|2027-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 6, 7, 13, 14, 20, 21
|முடிவுகள் வெளியீடு
|19.03.2027
மத்திய அரசின் வேலைவாய்ப்பு
கேட் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மத்திய அரசின் பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஆட்சேர்ப்பை நடத்து வருகிறது. இந்திய விமான நிலைய ஆணையம், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட், பி.எஸ்.என்.எல், கெயில், என்.டி.பி.சி, பவர்கிரிட், செயில், இந்தியன் ஆயில் கார்ப்ரேஷன், அணு சக்தி கார்ப்ரேஷன் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களில் உள்ள பொறியாளர் பணியிடங்களுக்கு கேட் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஆட்கள் நேரடியாக தேர்வுச் செய்யப்படுகிறார்கள்.