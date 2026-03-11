ETV Bharat / state

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு - கொடைக்கானலில் ஹோட்டல்கள் திறப்பு நேரம் குறைப்பு

உணவகங்களில் விறகு அடுப்பில் சமைப்பது குறித்து உரிமையாளர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். கொடைக்கானல் மலைப் பகுதியில் விறகு அடுப்பில் சமைப்பது, உணவகங்களுக்கு சவால் மிக்க வேலையாக மாறியுள்ளது.

கொடைக்கானலில் உள்ள ஒரு உணவகம் (ETV Bharat Tamil)
Published : March 11, 2026 at 8:39 PM IST

கொடைக்கானல்: வணிக பயன்பாடு சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால், சுற்றுலாத் தலமான கொடைக்கானலில் ஹோட்டல்கள் திறக்கும் நேரமும் மூடப்படும் நேரமும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் காரணமாக, வெளிநாடுகளி்ல் இருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்துள்ளது. கச்சா எண்ணெய் வரத்தும் குறைந்துள்ளது. இதனால், நாடு முழுவதும் வீடுகள் மற்றும் ஹோட்டல்களில் பயன்படுத்தப்படும் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. பல உணவகங்களில் உணவு வகைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. சில உணவகங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த தட்டுப்பாடு, சுற்றுலாத் தலங்களிலும் எதிரொலித்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள சர்வதேச சுற்றுலாத் தலமான கொடைக்கானலுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கிறார்கள். விடுமுறை நாட்களில் இந்த எண்ணிக்கை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும். அங்குள்ள உணவகங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் தினந்தோறும் 5-க்கும் மேற்பட்ட வணிக பயன்பாடு சிலிண்டர்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஈரான்-இஸ்ரேல் போர் காரணமாக, சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, கடந்த சில நாட்களாக ஹோட்டல் மற்றும் உணவு விடுதிகளுக்கு குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே சமையல் சிலிண்டர்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு தீவிரம் அடைந்துள்ளதால், கொடைக்கானலில் உள்ள உணவகங்கள் காலையில் 1 மணி நேரம் தாமதமாக திறக்கப்படுகின்றன. இதே போல், இரவு வழக்கத்தை விட 1 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே உணவகங்கள் மூடப்படுகின்றன.

உணவகங்களின் தயார் செய்யப்படும் உணவு வகைகளின் எண்ணிக்கையும் வெகுவாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் உணவக உரிமையாளர்கள் மிகுந்த கவலையில் உள்ளனர்.

இது ஒருபுறமிருக்க, உணவகங்களில் விறகு அடுப்பில் சமைப்பது குறித்து, உணவக உரிமையாளர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். கொடைக்கானல் மலைப் பகுதியில் விறகு அடுப்பில் சமைப்பது, உணவகங்களுக்கு சவால் மிக்க வேலையாக மாறியுள்ளது. இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் உணவு வழங்க இயலாமல், பாதிப்பு ஏற்படும் சூழலும் உருவாகியுள்ளது. கோடை விடுமுறையில் சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகம் வருவார்கள் என்பதால், அவர்களுக்கு போதிய அளவில் உணவு கொடுக்க இயலாத நிலை ஏற்படும் என உணவக உரிமையாளர்கள் கவலையில் உள்ளனர். இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிர கவனம் செலுத்தி, கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிக்கு சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்றும் உணவக உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

