தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு? கையிருப்பு விவரங்களை கேட்கும் அரசு
சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை என மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார்.
Published : March 10, 2026 at 11:05 AM IST
சென்னை: ஈரான் போர் காரணமாக நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு எழுந்துள்ள நிலையில், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் மற்றும் வணிக சிலிண்டர்களின் கையிருப்பு விவரத்தை தமிழக அரசு கேட்டுள்ளது.
பெங்களூரு உணவக உரிமையாளர்கள் சங்கம் திங்கட்கிழமை (மார்ச் 9) அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது. அதில், தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களில் 20 விழுக்காடு மட்டுமே விநியோகம் வந்துள்ளதாகவும், இந்த நிலை தொடர்ந்தால் உணவகம் மற்றும் விடுதிகளை மூடும் சூழல் ஏற்படும் எனவும் அது தெரிவித்துள்ளது.
மிகப்பெரிய ஐடி கேந்திரமான பெங்களூரில் ஓட்டல்களும், விடுதிகளும் மூடப்பட்டால் அது மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் இருந்து பெங்களூருக்கு சென்று பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கானோர் விடுதிகளில்தான் தங்கியுள்ளனர். அவர்களில் பலர், தங்கள் உணவுத் தேவைக்கு ஓட்டல்களையே நம்பியுள்ளனர். இப்படிப்பட்ட சூழலில், அவை மூடப்பட்டால் அவர்களின் நிலைமை மோசமாகிவிடும்.
அதுமட்டுமின்றி, பெங்களூரை தொடர்ந்து சென்னை, ஹைதராபாத், டெல்லி போன்ற பெருநகரங்களிலும், பிறகு பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என அஞ்சப்படுகிறது. இப்போதே வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்யும் கால அளவு 15 நாட்களில் இருந்து 21 நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அச்சம் மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
இதனிடையே, சிலிண்டர் விநியோகத்தில் ஓட்டல்களை காட்டிலும் வீடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்குமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், உணவகங்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லாமல் வணிக சிலிண்டர்களை வழங்க வேண்டும் என ‘தமிழ்நாடு உணவக சங்கம்’ பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கோரிக்கை கடிதம் எழுதி இருக்கிறது.
இந்த சூழலில், வீடுகள் மற்றும் வணிக தேவைகளுக்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் கையிருப்பு விவரங்களை தமிழ்நாடு அரசு கோரியுள்ளது. இன்று பிற்பகலுக்குள் எவ்வளவு கையிருப்பு உள்ளது, எத்தனை நாட்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லாமல் சிலிண்டர்களை விநியோகம் நடக்கும் உள்ளிட்ட விவரங்களை தெரிவிக்கும்படி எண்ணெய் நிறுவனங்களை தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இதற்கிடையே, சென்னையில் கடைகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் வணிக சிலிண்டர்களின் விலை ரூ.1,768.50-இல் இருந்து ரூ.1,883 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.
நெருக்கடி சூழலை உருவாக்கிய போர்
ஈரான் போர் காரணமாக பல அரபு நாடுகளில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களும், எரிவாயு உற்பத்தி நிலையங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன. அந்த நாடுகளில் இருந்து சுமார் 80 சதவீதத்துக்கும் மேல் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் சமையல் எரிவாயுவை இந்தியா இறக்குமதி செய்து வரும் நிலையில், போர் பதற்றம் அதன் விநியோகத்தை முற்றிலுமாக சிதைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து பெங்களூரு ஓட்டல்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் வீரேந்திர காமத் நம்மிடம் பேசுகையில், “வழக்கத்திற்கு மாறாக 20 விழுக்காடு சிலிண்டர்கள் மட்டுமே ஓட்டல்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக எங்களால் ஓட்டல்களை எப்போதும் போல இயக்க முடியவில்லை. இந்த நிலை தொடருமேயானால், சிலிண்டர் விநியோகம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் வரை உணவகங்களை மூட வேண்டியிருக்கும்” எனக் கூறினார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஊடகங்களில் வருவது போன்று சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை என மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி இன்று தெரிவித்துள்ளார்.