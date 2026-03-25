'கோவிட் காலத்தை போல'... நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய பிரதமர்; முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கண்டனம்
சிலிண்டர் வழங்குவதும், வெளியுறவுக் கொள்கையும் மாநில அரசின் கைகளிலா இருக்கிறது? என மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
Published : March 25, 2026 at 12:18 PM IST
சென்னை: கோவிட் காலத்தை போல தயாராகுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியதால், ஏற்கெனவே எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் தவிக்கும் மக்கள் மேலும் பீதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்காசியாவில் நிலவும் அசாதாரண சூழல் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் சமையல் எரிவாயு, கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், இந்திய அரசு கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை அதிகரித்தும், உள்நாட்டில் எல்பிஜி எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரித்து வருகிறது.
எனினும், நாள்தோறும் இந்தியாவுக்கு வரும் எண்ணெய் கப்பல்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு என்ற அளவிலேயே உள்ளதால், இது நாட்டின் எரிபொருள் தேவையை ஒரு நாளுக்கு மட்டுமே பூர்த்தியாகும்; எனவே இந்திய அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
இதனிடையே, வளைகுடா நாடுகளின் தலைவர்கள், ஈரான் நாட்டு தலைவர்கள், அமெரிக்க அதிபர், பிரான்ஸ் அதிபர் போன்ற தலைவர்களுடன் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து தொலைபேசி வாயிலாகப் பேசி வருகிறார்.
" கோவிட் காலத்தைப் போல" என மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் பேசியதால், ஏற்கெனவே எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் தவிக்கும் மக்கள் மேலும் பீதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) March 25, 2026
பெரும்பாலான உணவகங்கள் மூடப்பட்டு, தொழிலாளர்கள் வேலையிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழ்நிலையில், மக்களவையில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "மேற்காசியாவில் நிலவும் அசாதாரண சூழல், இந்தியாவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது; கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்படும் நாடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டில் எரிவாயு உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹார்முஸ் பாதை வழியாக எண்ணெய் கப்பல்கள் இந்தியாவிற்கு வந்தாலும், வேறு வழிகள் மூலமாகவும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வர முயற்சி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில், இந்தியாவை பாதிக்காத வகையில் அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கோவிட் காலத்தில் எழுந்த சவால்களை நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக எதிர்கொண்டோம். அதேபோல, இந்த விவகாரத்தையும் நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும்" எனத் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், பிரதமர் மோடியின் இந்த பேச்சுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "கோவிட் காலத்தை போல என பிரதமர் பேசியுள்ளதால், ஏற்கெனவே எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் தவிக்கும் மக்கள் மேலும் பீதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். பெரும்பாலான உணவகங்கள் மூடப்பட்டு, தொழிலாளர்கள் வேலையிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இவற்றுக்குத் தீர்வு காண வேண்டிய ஒன்றிய பாஜக அரசு, இதில் இருந்து மக்களை திசைதிருப்புவதற்காகவே தொகுதி மறுவரையறை ஸ்கிரிப்டைத் தற்போது கையிலெடுத்துள்ளது. ஜாடிக்கு ஏற்ற மூடியை போல, மக்கள் பிரச்சினையை மறந்தும் பேசமாட்டோம் எனத் தங்களுக்குத் தாங்களே வாய்ப்பூட்டு போட்டுக்கொண்டுள்ள அதிமுகவோ, இந்த விவகாரத்தில் மாநில அரசு என்ன செய்கிறது?" எனக் கேட்கிறார்கள்.
சிலிண்டர் வழங்குவதும், வெளியுறவுக் கொள்கையும் மாநில அரசின் கைகளிலா இருக்கிறது? மாநில அரசு தன்னால் இயன்ற அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளது. இத்தனைக்கும் பொறுப்பான ஒன்றிய பாஜக அரசு என்ன செய்கிறது?" என்பதே மக்கள் முன்வைக்கும் கேள்வி" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.