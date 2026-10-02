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மகாத்மா காந்தி அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட தென்காசியின் நிட்சேப புனித நதியா இது? குப்பையும், கழிவுமாக காட்சியளிக்கும் அவலம்

நினைவு சதுக்கம் முழுவதும் குப்பைகளாகவே கிடந்தன. அதற்கு அருகே, ஒரு காலத்தில் புண்ணிய நதியாக பாய்ந்து வந்த நிட்சேப நதி, தண்ணீர் இன்றி வறட்சியாகவும், சாக்கடை கால்வாயை போன்றும் பரிதாபமாக காட்சியளிக்கிறது.

மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட நிட்சேப நதியின் பரிதாப காட்சி
மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட நிட்சேப நதியின் பரிதாப காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 8:00 AM IST

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BY இரா. மணிகண்டன்

"தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட நிட்சேப நதியின் அருகே என்னென்ன அக்கிரமங்கள் நடக்கிறது தெரியுமா? அவரது நினைவாக அங்கு கல்தூண் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் தொட்டு வணங்க வேண்டிய புனிதமான அந்த இடத்தில் பலரும் சிறுநீர் கழிக்கின்றனர்; மலம் கழிக்கின்றனர். மது அருந்துபவர்களின் கூடாரமாக அந்த இடம் மாறிவிட்டது" இவை காந்திய சிந்தனையாளர் திருமாறன் மனம் வெதும்பி கூறும் வார்த்தைகள் இவை.

ஆயுதத்தை கொடுத்த 'பிதாமகன்'

இந்தியாவின் விடுதலை போராட்டத்தையும், அதன் ரத்த சரித்திரத்தையும் 'மோகன்லால் கரம் சந்த் காந்தி' என்கிற பெயர் இல்லாமல் எவராலும் எழுதிவிட முடியாது. அதனால்தான் அவரை 'தேசப்பிதா' என்று நாம் அழைக்கிறோம். திருப்பி ஒரு அடி கூட அடிக்காமல், வன்முறை வெறியாட்டம் ஆடுபவர்களை நிலைக்குலயச் செய்யும் 'அகிம்சை' எனும் மிகப்பெரிய ஆயுதத்தை ஒட்டுமொத்த உலகுக்கே வழங்கி சென்ற 'பிதாமகன்' அவர்.

அதனால்தான் இன்று உலகமே காந்தியடிகளை கொண்டாடி வருகிறது. அவ்வளவு ஏன்? யாரை எதிர்த்து தனது இறுதி மூச்சு உள்ள வரை காந்தி போராடினாரோ, அதே ஆங்கிலயேர்கள் இன்றைக்கு பிரிட்டன் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அவரது சிலையை அமைத்து மரியாதை செலுத்துகிறார்கள் என்றால், அவரது பெருமைக்கு வேறு என்ன சான்று தேவை?

ஆனால், அப்படி உலகமே கொண்டாடும் மகாத்மா காந்திக்கு நாம் எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறோம்? மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள நிட்சேப நதி இதற்கான பதிலை முகத்தில் அறைந்தாற் போல சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது.

தென்காசியில் கரைக்கப்பட்ட காந்தி அஸ்தி

இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு, 1948-ம் ஆண்டு ஜனவரி 30 அன்று மகாத்மா காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். பின்னர் அவரது அஸ்தி நாடு முழுவதும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு பல்வேறு புண்ணிய நதிகளில் கரைக்கப்பட்டது. இவ்வாறு தமிழகத்தில் ராமேஸ்வரம், திருச்சி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி ஆகிய இடங்களில் அவரது அஸ்தி கரைக்கப்பட்டது. தென்காசி மாவட்டம் கரிவலம்வந்தநல்லூாில் உள்ள நிட்சேப நதியில் காந்தியடிகளின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்டது.

வேதனையிலும் வேதனை

1957இல் நடைபெற்ற சா்வோதய மேளாவில் பங்கேற்ற காந்தியடிகளின் ஆன்மீக வாரிசாக கருதப்படும் வினோபாஜி, இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்து இப்பகுதியில் காந்தி நினைவு மணிமண்டபம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டினாா் என்பது வரலாறு. ஆனால், இப்போது வரை இந்த இடத்தில் காந்தி மண்டபம் கட்டப்படவில்லை என்பது மட்டுமின்றி, தற்போது இருக்கும் நினைவு சதுக்கத்தையும் அரசு பராமரிக்கவில்லை என்பதுதான் வேதனையிலும் வேதனை.

இப்படி யாருடைய கவனிப்பும் இல்லாமல் இருந்த இப்பகுதி, இப்போது மலம் கழிக்கும் இடமாகவும், குப்பைகளை கொட்டும் இடமாகவும் மாறியிருக்கிறது.

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எங்கு பார்த்தாலும் மலம்-குப்பைகள்

இதுகுறித்து அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் சார்பில் கரிவலம்வந்த நல்லூருக்கு பயணப்பட்டோம். ஊரின் மேற்கு பகுதியில் மகாத்மா காந்தியின் நினைவு சதுக்கம் இருப்பதை அறிந்து அங்கு சென்றோம். உள்ளே நுழைந்ததுமே துர்நாற்றம் வீசியது. நினைவிடம் முன்பு காணும் இடங்களில் எல்லாம் குப்பைகள் சிதறிக் கிடந்தன.

குறிப்பாக, பொதுமக்கள் இயற்கை உபாதை கழித்திருந்ததை பார்க்க முடிந்தது. அங்கு வேலி அமைத்து நினைவிடத்தை சுற்றி தடுப்பு வேலிகளை வைத்துள்ளனர். ஆனால், தேசத்திற்கு விடுதலை வாங்கித் தந்த உன்னத தலைவரின் நினைவிடம் என்று கூட பார்க்காமல், மக்கள் சர்வசாதாரணமாக தடுப்பு வேலிகளை தகர்த்து இயற்கை உபாதையை கழிக்கும் இடமாக அதை மாற்றிவிட்டனர்.

தொட்டு வணங்க வேண்டிய இடத்தில்...

நினைவு சதுக்கம் முழுவதும் குப்பைகளாகவே கிடந்தன. அதற்கு அருகே, ஒரு காலத்தில் புண்ணிய நதியாக பாய்ந்து வந்த நிட்சேப நதி, தண்ணீர் இன்றி வறட்சியாகவும், சாக்கடை கால்வாயை போன்றும் பரிதாபமாக காட்சியளித்தது.

இதுகுறித்து காந்திய சிந்தனையாளர் திருமாறனை சந்தித்து பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "ஆண்டுதோறும் காந்தி ஜெயந்தி வருகிறது. ஆனால், காந்தியின் கொள்கைகளையும், தத்துவங்களையும் நாம் உள்வாங்கி இருக்கிறோமா என்றால் சிறிதும் கிடையாது. காந்தியின் அஸ்தி, தென்காசியில் உள்ள கரிவலம்வந்தநல்லூரில் நிட்சேப நதி கரையில் கரைக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த இடம் இப்போது எப்படி இருக்கிறது என்று பாருங்கள். அரசு சார்பில் மரியாதை கூட செலுத்தப்படுவதில்லை.

அனைவரும் தொட்டு வணங்க வேண்டிய புனிதமான அந்த இடத்தில் பலர் மலம் கழிக்கின்றனர்; மது அருந்துபவர்களின் கூடாரமாக அந்த இடம் மாறியுள்ளது. அந்த இடத்தில் அத்தனை அக்கிரமங்களும் நடைபெறுகின்றன. இதை யார் தடுப்பது? இந்த விஷயத்தில் தமிழக அரசு தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என திருமாறன் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணன் என்பவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "காந்தி அஸ்தியை இங்கு கரைத்தார்கள். ஆனால், கரைக்கப்பட்ட புண்ணியமான நதி தற்போது சாக்கடையாக மாறியுள்ளது. இதை சுத்தப்படுத்த ஊராட்சியும், அதிகாரிகளும் முன்வரவில்லை. இந்த இடத்தை பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் உறுதி

இது பற்றி தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்சித் சிங்கை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எனது கவனத்திற்கு எதுவும் வரவில்லை. இருந்தாலும், உடனடியாக அதிகாரிகளிடம் இதுபற்றி விசாரிக்கிறேன். அந்த இடத்தில் குப்பைகள் கிடக்கும் பட்சத்தில், உடனடியாக அதனை சுத்தம் செய்ய உத்தரவிடுகிறேன்" என்றார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் நம்மிடம் பேசிய அடுத்து சில நொடிகளில் அவரது நேர்முக உதவியாளர் நம்மை தொடர்பு கொண்டார். உடனடியாக சங்கரன்கோவில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் தகவலை கூறி, அந்த இடத்தை தூய்மைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார்.

TAGGED:

மகாத்மா காந்தி
காந்தி அஸ்தி
தென்காசி
நிட்சேப நதி
GANDHI JAYANTHI

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