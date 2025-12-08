ETV Bharat / state

சிக்கிய ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான கஞ்சா: மூளையாக செயல்பட்ட கடத்தல் மன்னன் எடுத்த விபரீத முடிவு!

நெல்லையில் இருந்து ஆந்திரா, ஒடிசா மாநிலங்களுக்கு லாரிகளில் அரிசி மூட்டைகளை ஏற்றிச் செல்லும் கலைஞர், திரும்பி வரும் போது அதே மூட்டைகளில் கஞ்சாவை நிரப்பி கடத்தி வருவது விசாரணையில் அம்பலமானது.

கஞ்சா வழக்கில் போலி கேரள பதிவெண் கொண்ட கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
கஞ்சா வழக்கில் போலி கேரள பதிவெண் கொண்ட கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 8, 2025 at 6:27 PM IST

திருநெல்வேலி: ஒரே நாளில் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அந்த கடத்தலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட இளைஞர் தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளார்.

ஆந்திராவில் இருந்து நெல்லைக்கு பெருமளவில் கஞ்சா கடத்தப்படுவதாக தூத்துக்குடி போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதன்பேரில், நேற்று முன்தினம் இரவு, நெல்லை - மதுரை நான்கு வழிச்சாலையில், பாளையங்கோட்டை பொட்டல் விலக்கு பகுதியில் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தது.

அப்போது, வேகமாக வந்த ஒரு மினி வேனையும், அதன் பின்னால் வந்த காரையும் போலீசார் நிறுத்த முயன்றுள்ளனர். இதில், மினி வேன் நின்ற நிலையில், பின்னால் வந்த கார், நிற்காமல் வேகமாக சென்றுள்ளது. சந்தேகத்தின் பேரில், மினி வேனை ஓட்டிவந்த தாழையூத்தைச் சேர்ந்த நிதீஷ் குமார் (26) என்பவரைப் பிடித்து போலீசார் விசாரித்தனர்.

அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பேசியதால், மினி வேனை போலீசார் சோதனை செய்தனர். அப்போது, அதில் 40 பொட்டலங்களில், சுமார் 80 கிலோ கஞ்சா இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பாக நிதீஷ்குமார் மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த கங்கைகொண்டானைச் சேர்ந்த சுரேஷ் குமார் (25) ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இதேபோல, தச்சநல்லூர் பகுதியில் காவல் ஆய்வாளர் சுந்தரி தலைமையிலான போலீசார் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, கரையிருப்பு பகுதியில் கேரளப் பதிவெண் கொண்ட கார் ஒன்று, நீண்டநேரமாக கேட்பாரற்று நின்றுகொண்டிருந்ததை கண்டுள்ளனர்.

சந்தேகத்தின் பேரில், அந்த காரின் கண்ணாடியை உடைத்து சோதனையிட்டதில், 70 பொட்டங்களில், சுமார் 140 கிலோ கஞ்சா பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தியதில், காரின் பதிவெண் போலியானது என தெரியவந்தது. இவ்வாறு ஒரே இரவில் நடந்த சோதனையில், சுமார் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 220 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

சிக்கிய கஞ்சா கடத்தல் மன்னன்

இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட சுரேஷ் குமாரிடம் நடத்திய விசாரணையில், இந்த மெகா கடத்தல் நெட்வொர்க்கின் மூளையாகச் செயல்பட்டது அவரது தந்தை கலைஞர் (45) என்பது தெரியவந்தது. தாழையூத்து ராம்நகரில் வசித்து வந்த கலைஞர், ஆரம்பத்தில் அரிசி கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும், பின்னர் கஞ்சா வியாபாரத்தில் இறங்கி, நெல்லையில் இருந்து ஆந்திரா, ஒடிசா மாநிலங்களுக்கு லாரிகளில் அரிசி மூட்டைகளை ஏற்றிச் செல்வதும், திரும்பும்போது அதே மூட்டைகளில் கஞ்சாவை நிரப்பிக் கடத்தி வருவதும் விசாரணையில் அம்பலமானது.

விபரீத முடிவு

இந்நிலையில், தனது மகன் சுரேஷ்குமார் கைதானதை அறிந்த கலைஞர், தன்னை எப்படியும் காவல்துறை கைது செய்துவிடும் என்று பயத்தில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். அவரது உடலை கைப்பற்றிய போலீசார், உடற்கூராய்வுக்காக பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: நடிகர் திலீப் விடுதலை; 6 பேர் குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப்பு!

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது!

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் இலவச தொடர்பு எண் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவும், help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி வாயிலாகவும் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம்.

மேலும், டாடா நிறுவனத்தின் +91 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

