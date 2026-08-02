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பாளையங்கோட்டையில் கஞ்சா, மெத்தம்பெட்டமைன் பறிமுதல் - தவெக நிர்வாகி மகன் உள்ளிட்ட 6 பேர் கைது

கைது செய்யப்பட்ட இசக்கிமுத்து உரிமம் இல்லாமல் நாட்டு துப்பாக்கி வைத்திருந்ததும் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் தெரியவந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 10:46 PM IST

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திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டை பகுதியில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக தவெக நிர்வாகியின் மகன் உள்ளிட்ட ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருநெல்வேலி மாநகரம் பாளையங்கோட்டை பகுதியில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் விற்பனையை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் கஞ்சா மற்றும் மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்தி வந்த நபர் ஒருவரை பிடித்து காவல்துறை விசாரணை மேற்கொண்டது. அவர் எங்கிருந்து போதை பொருட்களை வாங்குகிறார் என விசாரணை செய்ததில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் காவல்துறைக்கு காத்திருந்தது.

கைதானவர்கள்
கைதானவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

காவல்துறையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் இருந்த ஜோஸ்வா பிஜு ஆரோன் (29), அந்தோணி ஜீசஸ் ஆல்வின் (29), ஆனந்தபாலன் (31), நெல்சன்பால்துரை (27), பாலகௌதம் (25), இசக்கிமுத்து ஆகிய 6 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து 150 கிராம் கஞ்சா, 10 பாக்கெட் மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப்பொருள் மற்றும் ஒரு கார் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

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மேலும், கைது செய்யப்பட்ட இசக்கிமுத்துவிடம் உரிமம் இல்லாமல் நாட்டு துப்பாக்கி வைத்திருந்ததும் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரிடமிருந்து ஒரு நாட்டு துப்பாக்கி மற்றும் 3 தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, உரிமம் இல்லாமல் துப்பாக்கி வைத்திருந்தது தொடர்பாகவும் தனியாக அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து 6 பேரிடமும் பாளையங்கோட்டை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, போதைப்பொருட்கள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டன, யாருக்கு விற்பனை செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது, இசக்கிமுத்து நாட்டு துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்களை எங்கிருந்து பெற்றார், எதற்காக வைத்திருந்தார் என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே கைது செய்யப்பட்ட ஆல்வின் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முக்கிய பொறுப்பில் உள்ள ராஜன் என்பவரது மகன் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் வசதி படைத்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாகவும் அரசியல் பின்னணி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் உள்ளனர் என்பதும் காவல் துறையின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

அவர்கள் வெளியூர்களிலிருந்து பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மெத்தப்பட்டமைன் மற்றும் கஞ்சாவை வரவழைத்து தாங்கள் உபயோகப்படுத்தி வந்ததோடு மற்றவர்களுக்கும் விற்பனை செய்து வந்ததும் காவல்துறை விசாரணையில் தெரிய வந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது

TAGGED:

PALAYAMKOTTAI TIRUNELVELI
TIRUNELVELI POLICE
TVK CADRE
கஞ்சா பறிமுதல்
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